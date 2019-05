Polémica en Perú por construcción de aeropuerto cerca de Machu Picchu

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de Perú construirán un nuevo aeropuerto internacional a 30 kilómetros del Cusco, en el municipio de Chinchero. La maquinaria ya inició sus labores, pero un grupo de expertos pidió al Gobierno que cambie la ubicación del proyecto, según informó el portal web BBC Mundo.

El Régimen sostiene que la construcción del nuevo aeródromo en Chinchero permitirá facilitar la llegada de los turistas a las ruinas de Machu Picchu. El Municipio figura en la ruta que deben recorrer los visitantes para llegar hasta el lugar, reconocido en 1983 como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.



Hasta este viernes 17 de mayo del 2019 se conocía que el aeropuerto tendrá una pista de aterrizaje que estará a una altitud de 3 728 metros sobre el nivel del mar. La terminal ocupará 40 000 metros cuadrados y, según los planos, contará con 11 puertas de embarque y 13 mangas, según detalla BBC Mundo.



Sin embargo, la cercanía al sitio patrimonial ha generado preocupación en un grupo de 200 historiadores, antropólogos, científicos y especialistas extranjeros. Ellos enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra, en donde alertan al Gobierno que el aeródromo podría causar un daño irreparable al lugar y a su entorno.



"Tanto la meseta de Chinchero como los valles circundantes están poblados de andenes y canales y están surcados por líneas rituales diseñadas por los incas", dice la carta. "Construir un aeropuerto en Chinchero tendrá inevitablemente efectos nefastos sobre todo el entorno por el ruido, el aumento del tráfico y la urbanización informal y descontrolada", sostienen los expertos.



Según los especialistas, no es adecuado construir la obra en este sector porque podría causar desabastecimiento de agua potable en el territorio cuzqueño y afectaría el paisaje natural del lugar.



"El incomparable paisaje de la cordillera dominado por el nevado de la Verónica, tal como se aprecia desde la meseta, será destruido. En suma, este proyecto implicaría afectar para siempre la armonía milenaria de este universo", se lee en la misiva.



El alcalde de la municipalidad de Chinchero, Luis Héctor Cusicuna, aseguró a The Guardian que los habitantes de la localidad han solicitado desde la década de los años 70, que se construya un segundo aeropuerto en Cusco. El pedido se habría realizado porque la terminal actual tiene una sola pista y no permite el aterrizaje de aviones grandes.



Aunque el Gobierno asegura que la obra ayudará al turismo, recientemente las autoridades locales han restringido las visitas de viajeros a Machu Picchu y permite el paso solo a 5 600 personas al día.



La historiadora peruana Lima Natalia Majluf hizo una crítica al proyecto asegurando que este evento "será recordado por futuras generaciones como uno de los mayores atentados que se hayan perpetrado contra el patrimonio cultural de Perú".



"Necesitamos saber cómo ocurrió que un proyecto de tal impacto pudo ser aprobado", cuestiona Majluf.