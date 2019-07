Polémica por mural de Apitatán en Quito

LEA TAMBIÉN

Este lunes 1 de julio del 2019 miembros de la Policía Nacional del Ecuador acudieron al barrio Bellavista (Norte de Quito). Lo hicieron para responder una queja de moradores que denunciaron que el artista urbano Apitatán pintaba un mural en el sector.

En declaraciones a EL COMERCIO, Apitatán contó que él inició la obra a las 12:00 de este 1 de julio. Los Policías arribaron cerca de las 16:00, pero no lo detuvieron porque "no había argumentos", aseguró.



El incidente tuvo lugar en las calles Fernando Ayarza y Quiteño Libre. El artista asegura que trabajaba sobre una pared blanca que estaba grafiteada y que su intención era intervenirla con su obra titulada El Amor No Tiene Género.

"La Policía no nos quiere dejar terminar la obra". Apitatán tuvo un incidente la tarde de este lunes cuando pintaba un mural por el #MatrimonioIgualitarioEC en el norte de Quito. pic.twitter.com/VbC2MmiXuV — El Comercio (@elcomerciocom) July 2, 2019



Apitatán dijo que quiere acudir el día de mañana (martes 2 de julio del 2019) a finalizar su creación, que tiene un avance del 60%, pero que teme que los moradores le impidan continuar con la obra. El artista ideó la pieza como una muestra artística de apoyo hacia la comunidad Lgbt del Ecuador.



En Facebook, el activista Pedro Bermeo dio a conocer que la Policía intentó detener a Apitatán "por pintar un mural sobre el matrimonio igualitario" que fue aprobado por la Corte Constitucional del Ecuador el pasado 12 de junio del 2019.