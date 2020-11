Polémica por empresario nigeriano que fue a boda con 6 mujeres que dice haber embarazado

Mike Eze-Nwalie Nwogu, un empresario nigeriano conocido por su personalidad extravagante, dio de qué hablar nuevamente por una boda a la que asistió con seis mujeres embarazadas, supuestamente, de él.

Nwogu, más conocido como 'Pretty Mike', subió varias fotografías y videos del suceso a su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 315 000 seguidores.



La ceremonia a la que fue invitado celebraba la unión del actor Williams Uchemba con Brunella Oscar quienes quedaron completamente eclipsados por la llegada de las parejas de Nwogu.



Conocido por ser el dueño de un club nocturno en Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, 'Pretty Mike' llegó a la fiesta con un traje rosado junto a seis mujeres uniformadas con trajes plateados y peinadas con moño.



"Pretty Mike y las mamás de sus seis futuros hijos. Sin trucos de película, solo estamos viviendo nuestra mejor vida", escribió el hombre en una publicación de Instagram en la que se la ve posando con las mujeres.





En otro video se ve a las embarazadas esperando su turno para que el empresario les acaricie el vientre.



En uno de sus posteos, Nowgu dijo que quien se invente el mejor nombre para su estilo de vida ganará regalos por un valor de 100 000 (aunque no aclara el valor de la moneda).



Por esto, muchos usuarios consideran que todo se trata simplemente de una estrategia de publicidad.



Otros dudan de la autenticidad de la historia, pues no es la primera vez que Nowgu publica situaciones estrambóticas.



En septiembre de 2019, por ejemplo, apareció en otro evento con cinco mujeres con vestidos de novia. “Uno de mis sueños siempre ha sido casarme con dos de mis ex y tres de mis actuales novias”, dijo.



Sin embargo, como él mismo aclaró en esa publicación, todo era una forma de “vivir una fantasía”.

Según reportó el tabloide británico The Sun, el hombre tiene un historial de polémicas en su país por las publicaciones que hace en redes sociales y que son calificadas de "misóginas".



Una de ellas fue en el 2017, cuando subió un contenido en el que se lo veía caminando junto a mujeres con correas de perro, hecho por el que fue arrestado.