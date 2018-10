Polémica y conmoción: eliminarían de 'Los Simpson' a Apu, uno de sus personajes más queridos

LEA TAMBIÉN

Es, seguramente, uno de los personajes más queridos y entrañables de 'Los Simpson'. Sin embargo, al parecer, la serie perdería a partir del 2019 a Apu, el dueño del mini mercado Kwik-E-Mart.

El rumor comenzó a tomar fuerza a partir de declaraciones de Adi Shankar, productor indio que trabaja, entre otras cosas, para la serie Castelvania, y quien en una entrevista con el sitio IndieWire explicó que la decisión estaría fundamentada en la polémica que se generó en los últimos tiempos en torno a Apu.



"Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado de varias fuentes: van a abandonar el personaje de Apu por completo. No van a darle mucha importancia ni nada por el estilo, pero van a prescindir de él para evitar polémicas", afirmó Shankar, quien meses atrás había lanzado un concurso para dar el giro que necesitaba el personaje, y cuyas fuentes serían gente del entorno de Matt Groening, el creador de la serie.

Apu, el personaje de Los Simpson. Foto: IMDB



"No es un paso adelante o un paso atrás, es solo un paso masivo hacia los lados. Después de haber leído todos estos maravillosos guiones, siento que eludir este problema no lo resuelve cuando todo el propósito del arte, diría, es reunirnos", profundizó Shankar sobre la decisión tomada en torno al simpático Apu.



Sin embargo, hasta el momento no hubo ningún comunicado oficial al respecto, ni de parte de los productores de la serie ni de Fox, la cadena que emite el popular ciclo televisivo.



Vale aclarar que las quejas por racismo y la polémica sobre la figura de Apu Nahasapeemapetilon se volvió más fuerte a partir del documental El problema con Apu, del comediante Hari Kondabolu, quien lo describía como "un tipo blanco imitando a otro tipo blanco burlándose de mi padre".



Y, si bien en un principio la serie no se hizo eco de las mismas, al parecer todo habría cambiado en los últimos tiempos, al punto tal de optar directamente por eliminar al personaje de la tira.



En tanto, si bien la noticia aún no fue confirmada oficialmente, fue tomada con tristeza por los millones de fanáticos de la serie alrededor del planeta.