Tres playas de Esmeraldas acogen a más de 60 nidos de tortugas marinas

Las playas de Same, Tonsupa y Atacames se han convertido en el sitio preferido para el anidamiento de las tortugas marinas, que empezaron a llegar a las costas de Esmeraldas desde mayo del 2020.

Solo en la playa de Same se han contabilizado 53 nidos. Diez más se registraron en Atacames y uno en Tonsupa, de acuerdo con la Directora de Turismo del Municipio de Atacames, Nancy Basurto.



Los nidos que atualmente están en estas playas corresponden a tortugas que empezaron con el anidamiento en agosto pasado. Para este mes se aspira a que el número de nidos se duplique, explicó Pastor Rodríguez, presidente de la Asociación Same Seguro y Limpio.



Hace cinco días eclosionaron 86 crías de tortugas, a las que habitantes de Same y algunos turistas ayudaron a llegar hasta el mar.



El anidamiento de tortugas marinas de la especie golfina ha convertido a esos balnearios en un atractivo turístico adicional. Por ello, el cuidado de los nidos no sólo está a cargo de las comunidades cercanas sino también de prestadores de servicios y pescadores.



A través del Ministerio del Ambiente y la Asociación Same Seguro y Limpio, se inició un proceso de capacitación. A través de cursos rápidos, los técnicos enseñan a los comuneros cómo deben llenar un formulario cuando se registra un nuevo anidamiento.



Ellos también les indican cómo proteger las especies marinas y sus productos de otras especies como los perros de la zona que a veces llegan hasta la playa y escarban en la arena para llevarse los huevos. Algo que ya ha ocurrido en las playas Galera y Portete.

El anidamiento de tortugas marinas de la especie golfina ha convertido a esos balnearios en un atractivo turístico adicional. Foto: Cortesía Municipio de Atacames

De acuerdo con datos de la Dirección del Ministerio del Ambiente y Agua de Esmeradas, en la playa de Las Palmas se contaron 33 nidos, mientras que en la zona de Muisne encontraron 20 más.



En las playas de Atacames se fomentael cuidado de las moradas de tortugas que arriban durante la noche o madrugada para dejar sus huevos, hasta que se complet el proceso de eclosión que dura de entre 40 a 45 días.



Por esa razón se han capacitado a los salvavidas que juegan un rol protagónico a la hora de verificar las presencia de los reptiles y poner a salvo sus próximas crías en lugares seguros de la playa.



Los salvavidas además son los encargados de colocar cintas alrededor de los nidos, letreros con la cantidad de nidos, la fecha de llegada de las tortugas y fecha de eclosión.



A algunos prestadores de servicios turísticos de Tonsupa también se les entregaron letreros para que ayuden a identificarlos sitios donde están los nidos.