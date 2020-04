Leer en casa desde seis plataformas, en medio de la cuarentena

LEA TAMBIÉN

Con el mundo en cuarentena y las librerías cerradas a causa el covid-19, los libros electrónicos han ganado espacio a través de la suscripción a plataformas digitales. Entre las más populares aparecen Amazon Prime Reading, 24symbols, Nubico, Skoobe y Nube de Libros.

Amazon Prime Reading es un servicio de lectura ilimitada para los usuarios de Amazon Prime. Para acceder a su catálogo solo se necesita descargar la aplicación gratuita de Kindle, que está disponible para iOS y Android.



Esta plataforma permite el acceso a cerca de 800 libros que van cambiando cada cierto tiempo. La mayoría no son novedades, sino títulos que se han convertido en ‘best-seller’.



Su catálogo está dividido por géneros: ciencia ficción, suspenso, terror, novela policíaca, juvenil y libros de no ficción.



“Leer sin límites, un plan perfecto durante el #yomequedoencasa” es la frase con la que 24symbols promueve la suscripción a su plataforma por estos días. Su catálogo cuenta con más de un millón de ‘e-books’, entre ellos novelas, ensayos, relatos, poesía, audiolibros, etc.



Una de sus ventajas es que se puede acceder desde cualquier dispositivo: teléfono inteligente, tableta u ordenador. La plataforma permite al lector crear su biblioteca personal y poner nombre a las estanterías, así como seguir a amigos y autores favoritos.



Nubico es otra de las plataformas de lectura digital que ha incrementado su número de lectores en estos días. En su catálogo tiene más de 50 000 libros, la mayoría están en español. Uno de sus atractivos es que ofrece un catálogo de 75 revistas al mes.



En la biblioteca que crea el lector se pueden guardar hasta 100 libros, en cinco dispositivos diferentes: teléfono inteligente, tableta, ordenador, lectores electrónicos y ‘energy sistem reader’.



También está Skoobe, una plataforma con un catálogo de 300 000 libros de 1 600 editoriales. Entre las editoriales que ofrecen libros en español está Penguin Random House, Roca Editorial, Anagrama, Siruela, SM, Grijalbo y Lumen. Su catálogo se centra, sobre todo, en literatura contemporánea, no ficción, guías, literatura infantil y juvenil.



Esta plataforma permite descargar hasta cinco libros a la vez y leerlos en dispositivos diferentes. Una de sus ventajas es que permite leer libros sin conexión. El lector solo deberá conectarse al menos una vez al mes para seguir leyendo lo que se haya descargado.

Por su parte, Nube de Libros permite el acceso a libros, audiolibros, videos y juegos educativos, de distintos géneros literarios, entre ellos: cuento, crónica, ensayo, novela, poesía, memorias y biografías.

Uno de los atractivos de esta plataforma es que se pueden encontrar títulos de autores ecuatorianos clásicos como Juan León Mera y José Joaquín de Olmedo.





Plataformas digitales de lectura



24symbols. Esta plataforma tiene un catálogo con más de

1 millón de libros electrónicos. Permite al lector crear su propia biblioteca y estanterías.



Google Play. Tiene un catálogo de más de 4 millones de libros. Los títulos son almacenados en la Nube. Permite al lector almacenar más de mil obras.



Nube de Libros. Es una plataforma que tiene una orientación hacia los libros de educación para niños y jóvenes. En su catálogo hay autores ecuatorianos clásicos.

​

Nubico. La mayoría de libros de su catálogo está en español. La plataforma también ofrece un catálogo de más de 75 revistas, en varios idiomas.

​

Prime Reading. Esta plataforma tiene una orientación hacia los ‘best-seller’.Permite la lectura ilimitada de las personas que son usuarias de Amazon Prime.

​

Skoobe. Esta plataforma tiene un catálogo de más 300 000 títulos. Se puede ingresar a la aplicación durante un mes sin tener acceso a Internet.