Plataformas permiten conocer los gustos musicales de los famosos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las bandas sonaras de las películas de Quentin Tarantino se han vuelto infaltables en las bibliotecas musicales de miles de personas. Una de las razones de su popularidad radica en la diversidad de géneros y artistas que selecciona para cada filme.

Sus más cercanos han contado que cada vez que termina de escribir un guion, se encierra en su sala de música y hurga en su copiosa colección de discos. Luego de encontrar el tema ideal para la escena seleccionada, no para hasta conseguir los derechos de autor.

​

Desde hace unas semanas, 71 de esos temas, seleccionados por el propio Tarantino, son parte de Film & TV Favorites, un playlist de Spotify que ha sido escuchado por más de un millón de personas.

En esta selección de canciones están temas memorables como Bang Bang (My baby shot me down) de Nancy Sinatra, canción con la que inicia ‘Kill Bill Vol. 1.’; You Never Can Tell de Chuck Berry, que ambienta el famoso baile de Uma Thurman y John Travolta en ‘Pulp Fiction’; o la tarantinesca versión de California Dreamin interpretada por José Feliciano, que suena en ‘Once Upon a Time... in Hollywood’.



Los que están más acostumbrados a armar playlist en plataformas como Spotify son los músicos, quienes a través de estas listas han despejado la curiosidad de fanáticos que se preguntan qué música escuchan sus cantantes favoritos.

Una de esas artistas es la española Rosalía. Su playlist es un repaso por la música que escuchó durante su infancia y años de adolescencia. Uno de los autores con más canciones de su lista, como lo cuenta en Con Altura -uno de sus hits más populares-, es Camarón de la Isla (el mote de José Monje Cruz, un cantaor gitano considerado entre las figuras del flamenco). También están artistas como Manolo Caracol y Lole y Manuel.



Una de las artistas latinoamericanas que también armó su playlist es Shakira. La lista musical de la barranquillera puede oírse como un popurrí de la banda sonora de su vida. Una lista que incluye temas como Voyager de Daft Punk, Idilio de Willie Colón, Rebelión de Joe Arroyo, High and Dry de Radiohead, Let’s go to be The Cure y Dare de Gorillaz.



Por su parte, artistas como Sia o Bruno Mars muestran que sus gustos musicales están más cercanos a artistas contemporáneos. En la lista de la cantante australiana, por ejemplo, se pueden encontrar temas como I like it de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, All the Stars de Kendrick Lamar, Flames de David Guetta y Small World de Sabina Ddumba.