Plataformas alternativas a Netflix apuestan por la gratuidad con publicidad

¿Cómo hacer frente a Netflix y a su sistema de suscripción? Algunas plataformas apuestan por proponer como complemento películas y series gratuitas de catálogos menos prestigiosos con la contrapartida de la publicidad.

Al tiempo que Disney+, HBO Max y Apple TV+ lanzan sus plataformas para rivalizar con Netflix y Amazon en la categoría de servicios de video mediante suscripción (SVOD), otros como Tubi, Roku, Pluto y Rakuten tratan de hacerse un hueco en el mercado con productos globalmente menos recientes y propuestos con anuncios, retomando así el viejo modelo de las cadenas de televisión.



La plataforma californiana Tubi y el gigante japonés Rakuten presentaron sus ambiciones europeas esta semana en el Mipcom, el mercado de programas televisivos de Cannes.



Tubi tiene previsto lanzarse en Reino Unido en 2020 antes de extenderse a otros países y acaba de lanzar una propuesta para niños, que incluye 'Las tortugas Ninja' y 'Paddington'. La plataforma difunde 15 000 películas y emisiones, como varias 'Scary Movie' , y 'No Country for old men' , de los hermanos Coen. Reivindica 20 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos.



Rakuten TV anunció una oferta disponible en un primer momento para los televisores conectados, con filmes de catálogo pero también inéditos, como una serie documental sobre el FC Barcelona comentada por John Malkovich.



“Todavía no hay una plataforma gratuita y potente en Europa”, indicó el presidente de Rakuten TV, Jacinto Roca. “Los suscriptores acabarán por abonarse a dos o tres servicios de pago. Consideramos que el AVOD (modelo financiado por la publicidad) es un complemento natural a las ofertas de VOD (video a la demanda) mediante suscripción (SVOD) y por producto (TVOD)”.



El gigante estadounidense Viacom (Paramount, MTV, Nickelodeon) también mostró su interés en este mercado al comprar en enero el servicio Pluto TV por USD 340 millones. Este propone cadenas y programas en repetición ('replay') y está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Suiza.



Las cadenas privadas y públicas también ven cómo sus ofertas de 'replay' atraen cada vez más telespectadores.



Pero la clave está en evitar exasperar al usuario con un sinfín de espacios de publicidad. Las plataformas estadounidenses deben tenerlo especialmente en cuenta en Europa, donde los telespectadores están menos acostumbrados a los anuncios, en función de los reglamentos de cada país.



“Para instalar Pluto TV en Europa, disminuimos el número de anuncios”, confirmó el director de la plataforma para este continente, Olivier Jollet, durante una mesa redonda en el Mipcom.



Los contenidos gratuitos están llamados a ser espacios privilegiados para los anunciantes, con publicidad “innovadora” y mejor adaptada a cada usuario, según Jacinto Roca.



Rakuten difundirá “la mitad” de publicidad que en las cadenas tradicionales, y espera atraer con sus contenidos gratuitos a los telespectadores que también están dispuestos a echar mano de su tarjeta de crédito para su VOD de pago.



Tubi promete por su parte de 4 a 5 minutos de publicidad por hora, según su fundador Farhad Massoudi. “La mayoría de gente la acepta si se trata de publicidad pertinente”, subraya.



Las redes sociales también quieren proponer sus propias ofertas en este sector gratuito para retener a los internautas el máximo tiempo posible. Facebook anunció por ejemplo para su plataforma Watch nuevas asociaciones con los medios franceses Le Monde y M6.

Pero el mayor servicio mundial de AVOD, lanzado en 2005 y comprado por Google, sigue siendo YouTube. Si bien la plataforma es la vitrina privilegiada de formatos cortos, los productores de programas de TV ven también en esa plataforma una manera de explotar los títulos de los que compraron sus derechos.