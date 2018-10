Shakira se paseará entre el público sobre una plataforma de 14 metros en su concierto en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Un entramado estructural de andamios de 25 metros de ancho y 16 de altura sostiene las luces y las baterías de sonido del escenario sobre el que se presentará en Guayaquil la cantante colombiana Shakira.

La parte frontal de la tarima, una pasarela en la que la artista se introducirá 14 metros entre las primeras filas del público, era acondicionada la mañana de este martes 30 de octubre del 2018 al norte de la cancha del Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil.



“La plataforma termina con un círculo dorado de seis metros de diámetro, una pasarela que va rodeada de sorpresas que el público descubrirá la noche del jueves”, explicó el productor uruguayo Miguel Martínez, a cargo del montaje técnico.



Sobre la tarima de dos metros de altura la barranquillera ofrecerá la noche del jueves 1 de noviembre su único concierto previsto en Ecuador en el marco de la gira 'Dorado World Tour'. Las baterías de pantallas led alcanzarán en el escenario los ocho metros de ancho.



La artista prevé arribar a la ciudad en un avión privado sobre la media noche de este miércoles 31 de octubre, los organizadores no descartan que llegue junto a sus hijos Milan (5) y Sasha (3), quienes la acompañaron en una parada previa de la gira en Argentina.



Socios de la firma promotora So High Events ofrecieron detalles del espectáculo en una rueda de prensa a la que asistieron autoridades del Municipio, la Intendencia y la Policía. Juan Carlos Carmigniani, promotor del concierto, indicó que el espectáculo tecnológico contará con 90 toneladas de equipos de producción, entre equipos de luces, sonido, efectos especiales y juegos pirotécnicos.



El aforo total es de 30 000 espectadores y los organizadores esperan por más de 20 000 personas. Las puertas del escenario se abrirá a las 17:00 y sobre las 20:00 abrirá el concierto la cantante ecuatoriana de pop urbano Naiza, que interpretará sus sencillos El trago y Relajada y quien adelantó que estrenará un nuevo tema.



Los boletos para las localidades general y dorado box están agotados y hasta la mañana de este martes quedaban pocos boletos para cancha, informó Andrés Guschmer, socio de So High Events. “A la explanada del estadio sólo se ingresará con entrada”, dijo.



Las puertas preferentes para las localidades de pies descalzos y dorado box estarán ubicadas del lado de la Avenida de las Américas, mientras que por la avenida Kennedy se ingresará a las localidades de cancha, general, preferencia y tribuna. Tres torres repetidores de sonido se ubicarán para el público de las gradas, detallaron.



El operativo de seguridad incluye a 400 policías y 400 guardias privados que se ubicarán en las afueras y dentro del estadio, señaló el teniente coronel Liderman Hermosa Vallejo, de la Policía Nacional.