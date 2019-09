Plantas vistosas y diseños florales se exhiben gratuitamente en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una gran variedad de colores e innovadores diseños en arreglos florales se mostrarán este viernes 27 y sábado 28 de septiembre de 2019, en la exhibición que realizará el Club de Jardinería de Quito en su sede, ubicada al interior del parque La Carolina.

La muestra se realizará entre las 10:00 y 17:00. La sede del club se encuentra en el pasaje Rumipamba, entre Mundo Juvenil y el Jardín Botánico, dentro del parque. El ingreso no tiene costo.



Con esta actividad, el club celebra sus 60 años de creación, siendo reconocidos por la National Garden Clubs Inc., ente internacional con sede en Miami (EE.UU.).



Cerca de 50 mujeres se encargaron del montaje de cada diseño, en un trabajo realizado sobre bicicletas, sombreros, carretillas, maniquíes, planchas, ollas, pailas, sillas y caballetes.



La exhibición también les permitirá a las participantes mostrar las plantas que fueron cultivadas por sus hábiles manos, como suculentas, hiedras, begonias, además de orquídeas. Ecuador es un país privilegiado en esta variedad de flores, ya que de las 25 000 especies descubiertas de orquídeas en el mundo, 4 209 son ecuatorianas y de las cuales 1 301 son endémicas.



“La única exigencia de la exhibición es que no compren las plantas, sino que las hayan cultivado”, recuerda Norma de los Reyes de Ortiz, tesorera del club.



Según Susana de Herdoíza, directora de la exhibición, la muestra también es una oportunidad para mostrar las habilidades en horticultura y diseño floral de las mujeres, conocimientos a los cuales se puede acceder a través de los cursos regulares que se dictan una vez a la semana en el club.



En la exhibición también participarán representantes de los clubes Los Arupos de Cumbayá y Tumbaco, Los Chillos y Siempre Verde, con sus propios diseños.



Desde su creación -el 16 de marzo de 1959- , el Club de Jardinería de Quito ha participado en la decoración de ambientes creados para los eventos de la presidencia de la República, la municipalidad de Quito, Curia Arzobispal, Nunciatura Apostólica, iglesias y asociaciones de diverso tipo, en una época donde escaseaban los floristas en la capital.

Para Teresa Armijos de Córdova, presidenta del club, esta es una actividad que ayuda a cuidar de la naturaleza frente al daño ecológico que por décadas la humanidad hizo al planeta. “Esperamos que la gente acuda, disfrute de la exhibición y aprenda más sobre horticultura y diseño floral”, finalizó.