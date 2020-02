Placido Domingo tuvo 'comportamiento inapropiado' según el sindicato de ópera de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante Plácido Domingo (1941) tuvo "un comportamiento inapropiado" en el transcurso de su carrera tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, según el sindicato de ópera de Estados Unidos (AGMA), que este 25 de febrero del 2020 hizo pública una investigación que inició hace seis meses cuando varias mujeres denunciaron acoso.

El sindicato, que agrupa a los artistas musicales, señala en un comunicado al que ha tenido acceso EFE que "confirma" las acusaciones contra el cantante madrileño: "El señor Domingo tuvo, de hecho, actividad inapropiada que va desde coqueteos hasta insinuaciones sexuales dentro y fuera del lugar de trabajo".



Este comunicado sigue a otro hecho público esta misma mañana en el que Domingo "acepta toda la responsabilidad de sus acciones".



El pasado 13 de agosto del 2019 nueve mujeres de forma anónima, excepto una, aseguraron en declaraciones a la agencia de noticias estadounidense AP que Domingo, que acaba de cumplir 79 años, las había acosado sexualmente en la década de los 80, a las que se sumaron otras once -diez de ellas también sin identificarse- el 5 de septiembre.



La investigación del sindicato de artistas, que arrancó el 6 de septiembre, y la que ha emprendido la ópera de Los Ángeles, que él dirigía y cuyo resultado no se conoce aún, fueron las dos primeras activadas después de las denuncias en Estados Unidos, donde los teatros fueron cancelando uno tras otro sus actuaciones.



El American Guild of Music Artists (AGMA), el sindicato de artistas musicales de Estados Unidos, señala en su comunicado que "muchos de los testigos" han "justificado" con su temor a ser "represaliados" el hecho de no haber denunciado lo sucedido antes.



El sindicato añade que su consejo de gobierno ha aceptado todos los hechos del informe y que tomarán "las acciones apropiadas".



El presidente de AGMA, Raymond Menard, señala en la misma nota que deben "permanecer comprometidos para evitar problemas sistémicos que puedan causar" sus miembros "en relación a la discriminación y el acoso en el trabajo y proteger su salud y seguridad".



El director ejecutivo nacional del sindicato, Leonard Egert, añade que están pidiendo a todas las compañías de ópera, danza, y conciertos que se unan "a una iniciativa más amplia de la industria" que garantice "que todos los artistas se sientan respetados y empoderados para denunciar acoso sexual".