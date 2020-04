Piso 21 sabe que la música no puede parar y presenta 'Tomar distancia'

LEA TAMBIÉN

En consonancia con las medidas de separación entre personas decretadas por la pandemia de coronavirus, la agrupación colombiana de pop urbano Piso 21 presenta este viernes 17 de abril de 2020 una balada llamada Tomar distancia, ya que, como revelaron la creatividad y la música no pueden parar.

"Llevamos casi un mes de encierro, lo que pasa es que la música no puede parar, la gente tiene que seguir conectada con la música y descargar sus emociones en ella", reflexionó Pablo Mejía, integrante de la agrupación, y reveló que la banda tiene listo todo un disco nuevo.



El tema que presentan esta vez habla de un amor no correspondido y fue grabado y terminado cuando el tiempo de confinamiento ya había comenzado y gracias a la tecnología se logró concretar la idea.



"Todo salió en una videollamada. Nos acordamos de que esta canción la habíamos empezado hace un año y decidimos terminarla. Grabamos las voces e hicimos nuestra primera canción de cuarentena, ya hemos hecho más", explicó.



Mejía considera que la agrupación ha conseguido mantener una dinámica creativa que los lleva a crear canciones de forma veloz gracias al gran entendimiento que los integrantes han mantenido después de 14 años juntos.

"Somos rápidos y sabemos cuál es el rol de cada uno, se nos hace muy fácil y cada quien tiene muy claro el rollo a la hora de crear", dijo.



Además, confesó que la necesidad de hacer música en este tiempo surgió de no perder el contacto con su público y darles un poco de confort en estos tiempos a pesar de presentar una canción de desamor.



"A la hora de hacer música no nos afecta, hemos trabajado más que nunca, lo único que sí nos ha afectado es no tener esa conexión con el público. Nos hace falta verlos, porque es nuestra vida. Es una canción de desamor porque que yo creo que el momento de la humanidad no estaba para una fiesta, es una balada que tiene tintes de urbano pero era lo más sincero y sensato. Vienen muchas canciones", adelantó.

Video: Youtube Cuenta: Piso 21



De una azotea a los escenarios más grandes

Piso 21 nació en la azotea del edificio en el que los integrantes se reunían como amigos y con el tiempo han visto convertirse en realidad cada uno de los sueños que han construido.



Con su disco 'Ubuntu' (2018) alcanzaron la fama internacional y a pesar de los sencillos con los que han expandido su música no dejan el formato físico. "Tenemos un disco listo, ya tenemos el nombre, el arte, las canciones y tenemos hacer una revisión de lo que va a salir. Vamos a tener muchos tintes, desde perreos a los que no estábamos acostumbrados, hasta baladas como esta, y seguimos explorando muchas cosas", reveló.



Pablo explica que los discos aún son importantes para ellos, pues considera que son oportunidades para que los artistas puedan mostrar su trabajo completo y los diferentes matices que existen.



"Los sencillos son importantes pero el artista tiene que tener un disco para expresarse en su totalidad. Hay canciones que tienen que sonar en la radio pero hay otras que muestran otra faceta tuya como artista y creo que son precisamente con las que las personas se sienten más identificadas", cuenta.



Aunque no hay fecha concreta para presentar el material completo, ya compartieron que además de ser un proyecto musical estará acompañado de una estética particular realizado por una diseñadora colombiana que desde su punto de vista ha materializado la esencia de la banda y que ya acompaña su nuevo sencillo en redes.

Finalmente, Pablo aseguró que no puede esperar para poder retomar las presentaciones y después de haber estado en el Auditorio Nacional el pasado año y como nominados en los Premios Spotify realizados en México, aseguran que pronto volverán a pisar tierras mexicanas para repetir el suceso.