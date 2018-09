374 piezas arqueológicas preincaicas e incas están bajo investigación en Cotopaxi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía de Cotopaxi investiga sobre la procedencia de 374 piezas arqueológicas que fueron incautadas por la Policía de Patrimonio y por el personal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en la parroquia Guaytacama en la provincia de Cotopaxi.

Al momento, la Policía Judicial se hizo cargo de la cadena de custodia de los objetos de cerámica. Las piezas estaban almacenadas en una vivienda de la zona.



Diego Villacís, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 3 en Chimborazo, dijo que al parecer las piezas eran recolectadas en una forma antitécnica a través de huaqueros. Además, el estado de conservación no era el adecuado.



Explicó que la cerámica correspondería a las culturas preincaicas e incas, poblaciones que se asentaron en las cercanías al volcán Cotopaxi. “Son piezas arqueológicas que no están registradas dentro del sistema de información del INPC. Al respecto la Ley es clara que si se encuentran este tipo de arqueología debe ser comunicado a los entes pertinentes”.



También se efectuó una reunión de trabajo con el Municipio de Latacunga para establecer acciones conjuntas para evitar más excavaciones no autorizadas y realizar un estudio para delimitar la zona donde se encontrarían las tumbas. También la Policía realizará controles en el sector para evitar la presencia de huaqueros que producen daños o deterioro en las piezas.



El presidente de la Junta Parroquial de Mulaló, Mario Rocha, contó que se enteró de la existencia de esas piezas hace un mes y que contactó a los habitantes de Guaytacama para que las devuelvan las piezas a las autoridades de Mulaló para montar un museo.



Afirmó que la primera ocasión que encontraron restos arqueológicas fue en 1994, durante la construcción del sistema de alcantarillado de la parroquia.