'Pies de avestruz', la sorprendente condición de una tribu africana

Muchos internautas en redes sociales han quedado sorprendidos al conocer la historia de algunos integrantes la tribu Vadoma, la cual habita el valle del Zambeze en Zimbabue, África.

Varios de los miembros de Vadoma desarrollaron malformaciones en sus pies, lo que les da ciertas deformidades en la estructura ósea: tienen solo dos dedos. Razón por la cual muchos asemejan sus pies con las garras de un avestruz.



Esta extraña condición genética es denominada ectrodactilia o síndrome de la pinza de langosta, y se debe a la ausencia de uno o más dedos de las manos o de los pies al nacer.

Este es un estado que afecta a aproximadamente a una de cada 90 mil personas.

Esta condición genética ayuda a los Vadoma a trepar árboles. Foto: @CarolyneMbithe



Debido a la particularidad de sus pies, muchos de los integrantes de esta comunidad no puede calzarse, ya que solo tienen dos dedos gordos, no tienen dedos medios y los dos exteriores están doblados. Sin embargo, se dice que esta condición les ayuda al trepar en los árboles.

La condición dominante resulta de una sola mutación en el cromosoma número 7, de acuerdo a lo expuesto en el medio africano The Zambian Observer. Dentro de la comunidad no se les considera discapacitados y, por tal motivo, intentan llevar una vida cotidiana.



Según el medio africano, esta particularidad en la forma de los pies permanece dentro del grupo.



“Es que dentro de las leyes de la tribu, los miembros no tienen permitido contraer matrimonio con integrantes fuera de ella. Esto ha hecho que la condición se haya limitado y no se haya extendido a otras regiones” reportó The Zambian Observer.