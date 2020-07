Piel y cabello son dos partes del cuerpo que sufren por la pandemia

LEA TAMBIÉN

La piel ha sido afectada por el mal uso de la mascarilla, la aplicación de químicos directamente al cuerpo, el lavado con jabones abrasivos y el aumento del estrés.

Las mascarillas generan humedad y esto propicia el aumento de bacterias y deshidratación de la piel, de acuerdo con la dermatóloga Karla Hidalgo. La reacción de las capas cutáneas es producir más sebo, taponando los poros. Además, la fricción del tapabocas sobre el rostro provoca irritación y posible aparición de acné mecánico.



El uso de la mascarilla en espacios públicos no es negociable, por lo que Hidalgo dice que se debe cambiar la mascarilla cuando ya esté húmeda. Asimismo, señala que es necesario lavar el rostro antes y después de usarla, con un jabón de acuerdo al tipo de piel, y aplicar un hidratante en la mañana y en la noche.



Ana Lucía Cueva, máster en cosmética y dermofarmacia, agrega que hay que evitar usar maquillaje debajo de la mascarilla, pues esto sumaría a la proliferación de bacterias.

La aplicación de desinfectantes directamente sobre el cuerpo es desaconsejada por organismos como la Organización Panamericana de la Salud. “Estos ingredientes no están aprobados para estar en contacto con la piel. Pueden generar dermatitis, resequedad, sarpullido. Su uso es exclusivo para superficies inertes”, aclara Vega.



“El problema de fondo es la insuficiente educación que se le ha dado a la población respecto de las características del virus”, opina Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.



El uso de jabones abrasivos también es perjudicial. Hidalgo dice que en casa, si no hay enfermos de covid-19, no hace falta lavarse las manos con mayor frecuencia que la usual. María Augusta Vega, máster en ciencia y tecnología cosmética, aconseja el jabón líquido, pues su PH es más cercano al de la piel, por lo tanto, menos agresivo para la misma.



La resequedad se puede evitar con la aplicación de cremas sin perfumes inmediatamente después de lavarse las manos y al menos cinco minutos después de haber usado alcohol. Si la piel está seca, Cueva recomienda hacerse una mascarilla reparadora en las noches, con aceites como el de almendras. Si se presentan irritaciones, hay que consultar con un dermatólogo.



Por último, el estrés empeora muchas patologías ya existentes, como las dermatitis, y provoca enfermedades en personas sin antecedentes. La caída de cabello es un ejemplo de esto. Hidalgo asegura que sí este problema no está asociado a otras causas, como déficits alimentarios o enfermedades de la tiroides, se recuperará la cantidad de pelo.