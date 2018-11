Phil Anselmo, vocalista de Pantera, se presentará en Quito

LEA TAMBIÉN

El exvocalista de la banda estadounidense Pantera, Phil Anselmo, presentará su repertorio el próximo 8 de febrero del 2019 en Quito. Anselmo llegará con las canciones del álbum ‘Choosing mental illness as a virtue’ de su proyecto personal Philip H. Anselmo & The Illegals .

Así lo afirmó James Peterson, director de la productora ecuatoriana Black Dragons Prods, este 8 de noviembre del 2018 a EL COMERCIO. El recinto para el concierto todavía no está confirmado.



Phil Anselmo ganó reconocimiento en la escena metalera a escala mundial con Pantera, banda que se inició en 1983. Junto con el bajista Rex Brown, los hermanos Darry y Vinnie Paul y el tecladista Terry Glaze la agrupación produjo nueve álbumes de estudio. De su repertorio destacan discos como ‘Metal Magic’, ‘Projects in the Jungle’, ‘Far Beyond Driven’ y su último disco: ‘Reinventing the Steel’.



Pantera, cuya trayectoria musical logró que el conjunto se posicione en el quinto puesto de la lista MTV de las ‘10 mejores bandas de heavy metal de la historia’, culminó su ciclo musical en el 2003.



Para el 2011, Anselmo optó por armar su propia banda Philip H. Anselmo & The Illegales. Para lograr una alineación potente, el cantante convocó a los guitarristas Steve Taylor y Mike de León, además del bajista Walter Howard IV y el baterista Joey ‘Blue’ González. En el 2013, la banda presentó su primer disco ‘Walk Through Exits Only’.

Tras cuatro años en gira en la que pisaron escenarios europeos y latinoamericanos, la agrupación produjo su segundo corto ‘Choosing mental illness as a virtue’. En su concierto en territorio ecuatoriano, la agrupación repasará su catálogo musical. De él se desprenden temas como Little Fucking Heroes, Utopian, Choosing Mental Illness.



Las entradas al recital se venderán como preventa a USD 40. Los puntos de venta serán anunciados en las próximas semanas. El día del evento estará a USD 50.