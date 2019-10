Un pez depredador 'cabeza de serpiente' mantiene en alerta a EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El pez conocido como cabeza de serpiente puso en alerta al Departamento de Recursos Naturales de Georgia, en EE.UU. Esto porque se trata de un depredador voraz con apetito insaciable que puede afectar la disposición de alimento para otras especies.

Este pez tiene una habilidad particular. Puede respirar por fuera del agua y eso le “permite cambiarse fácilmente de un curso de agua a otro”, recoge la cadena BBC. Por eso las autoridades de ese estado pidieron a sus ciudadanos que si logran o creen atrapar un cabeza de serpiente no lo dejen ir. “Ante todo no lo liberes, mátalo de inmediato y congélalo con doble bolsa”, dice un comunicado del Departamento de Recursos Naturales.



Su presencia en las aguas de Georgia dificulta la sobrevivencia de otras especies que habitan en el mismo sitio y por eso los biólogos consideran que lo mejor es erradicar el pez originario de China, Rusia y la península de Corea.

Pez cabeza de serpiente con crias pic.twitter.com/gradgqRIK6 — Fanaticpez España (@fanaticpez) September 6, 2015



Georgia es uno de los 15 estados de EE.UU. que se encuentran en alerta por el depredador voraz. Las especies como cangrejos, sapos y otro tipo de peces corren peligro a causa de cabeza de serpiente. Su nombre se debe a su rara cabeza achatada. Su boca está llena de pequeños y afilados dientes en forma de colmillos y puede llegar a medir 80 centímetros.



Las hembras de esta especie colocan hasta 10 000 huevos al año. Lo que representa un verdadero desafío al momento de combatirlos.

El comunicado oficial de las autoridades en Georgia también sugiere que: “si ha estado en el agua, retire cualquier lodo, plantas, peces u otros animales antes de transportar equipos”. El consejo se da porque el pez cabeza de serpiente vive también en lugares con poco oxígeno y hasta es posible que se arrastre por fuera del agua durante períodos cortos.