'The Secret Life of Pets 2' domina en EE.UU. y 'Dark Phoenix' decepciona

'The Secret Life of Pets 2' dominó la taquilla en Estados Unidos en un fin de semana en el que la nueva entrega de 'X-Men', la cinta 'Dark Phoenix', decepcionó con una recaudación muy por debajo de las expectativas.

Según los datos divulgados este lunes 10 de junio del 2019 por el portal especializado Box Office Mojo, la cinta animada 'The Secret Life of Pets 2' logró USD 47,1 millones en su primer fin de semana en la gran pantalla.



Secuela de 'The Secret Life of Pets' (2016), esta nueva película vuelve a contar las aventuras y desventuras de un grupo de animales de Nueva York cuando sus dueños salen por la puerta. Kevin Hart, Harrison Ford, Eric Stonestreet, Patton Oswalt y Tiffany Haddish son algunos de los actores que prestan sus voces a este largometraje.



Por su parte, 'Dark Phoenix' logró USD 33 millones, una cifra alejada de las estimaciones de los expertos y con la que se convirtió en la primera película de 'X-Men' en tener un estreno por debajo de los 50 millones. Sophie Turner ('Game of Thrones') protagoniza esta película de superhéroes que retrata la tenebrosa evolución de Jean Grey, cuyos oscuros y extraordinarios poderes pondrán en un serio dilema al resto de mutantes.



El tercer puesto fue para la nueva versión de 'Aladdin', que sumó USD 24,5 millones a un botín acumulado en todo el mundo que asciende ya a 607 millones. Mena Massoud, en la piel del famoso ladrón y aventurero de Agrabah, es el protagonista de este 'remake' dirigido por Guy Ritchie ('Snatch', 2000; 'Sherlock Holmes', 2009) y en el que Will Smith interpreta al irreverente Genio y Naomi Scott se encarga de la princesa Jasmine.



En el cuarto lugar se situó 'Godzilla: King of the Monsters', que continúa la narración expuesta por las películas 'Godzilla' (2014) y 'Kong: Skull Island' (2017) y que se anotó USD 15,5 millones. Dirigida por Michael Dougherty ('Krampus', 2015) y con Millie Bobby Brown y Vera Farmiga en su reparto, esta película reúne en un combate que parece definitivo a los descomunales monstruos Godzilla, Rodan, Mothra y King Ghidorah.



Por último, 'Rocketman', la película biográfica sobre Elton John, obtuvo USD 14 millones. El actor británico Taron Egerton, conocido por la saga de acción y comedia 'Kingsman', asumió el reto de interpretar el papel del polifacético músico en una cinta dirigida por su compatriota Dexter Fletcher ('Eddie the Eagle', 2015).