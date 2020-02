Fans de ‘Aquaman’ piden que Amber Heard no aparezca en la saga tras filtración de audios en los que habría admitido golpear a Johnny Depp

LEA TAMBIÉN

La filtración de un audio que da cuenta del círculo de violencia en la que estuvieron inmersos los actores Amber Heard y Johnny Depp durante su relación sentimental no ha dejado de levantar polémica. La indignación despertó a los seguidores de la película del superhéroe ‘Aquaman’, encabezada por Heard y el intérprete Jason Momoa, quienes piden la separación de la actriz para la segunda entrega cinematográfica.

Los fanáticos iniciaron una campaña en la plataforma Change.org donde, hasta este martes 4 de febrero de 2020, lograron conseguir más de 130 000 firmas.

En la descripción de la campaña, iniciada por Jeanne Larson, la mujer recuerda que tras la demanda de divorcio que Heard interpuso en el 2016 alegando que el actor la violentaba constantemente, Depp fue condenado socialmente. De hecho, en el 2017, el tabloide estadounidense TMZ filtró un video de la expareja en plena discusión.



En las imágenes, el actor se dirigía a Heard de forma violenta y le lanzaba una copa de vino. Ella, sorprendida, le pedía explicaciones y le preguntaba qué le sucedía. Después, llegó un artículo de opinión que la artista escribió para el periódico The Washington Post en el que relató con detalles las agresiones que sufrió por parte de su entonces esposo.

Un año después, en el 2017, ya divorciados, el intérprete impuso una demanda contra la actriz en la que exigía la suma de USD 50 millones por difamación tras la publicación en el medio estadounidense. Él alegó que vivió varios episodios de violencia a manos de su entonces esposa, Amber Heard, incluyendo uno donde ella lo golpeó dos veces en su rostro y otro cuando ella cortó su dedo con una botella de vodka y él tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.



Sin embargo, la polémica entre Heard y Deep tomó un nuevo giro después de que el tabloide británico Daily Mail filtrara un audio donde la actriz habría admitido haber golpeado a Deep. Aunque no ha sido confirmada por ninguno de los intérpretes, la grabación habría ocurrido en el 2015, cuando la expareja acudía a terapia para intentar salvar su matrimonio. Las sesiones quedaban registradas el teléfono móvil de Heard bajo acuerdo de ambas partes.



"No quiero dejarte, no quiero divorciarme, no te quiero fuera de mi vida. Solo quiero paz", dice el actor de 'Piratas del Caribe' en el segmento de audio, refiriéndose a la violencia en la relación. Y continúa: "si las cosas se vuelven físicas, tenemos que separarnos, tenemos que estar separados del otro, ya sea por una hora, 10 horas o un día". Frente a ello, Heard responde: "No puedo prometerte que seré perfecta, no puedo prometerte que no volveré a usar la fuerza otra vez. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón.

La grabación haría referencia a una noche de discusión y en la que Depp abandonó la vivienda. “Me fui anoche. Honestamente, te juro porque yo no podía soportar la idea de más violencia física, de más abuso físico entre nosotros", cuestionó el actor. Después, la actriz admite haberlo atacado. “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te estaba golpeando, no te di un puñetazo. Estás bien, no te lastimé. Solo te estaba golpeando”, responde Heard.



A partir de la publicación de audio, los fanáticos movieron no solo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp en redes sociales para apoyar al actor, sino que piden el despido de Heard de ‘Aquaman 2’, donde interpreta a Mera. Otros usuarios, en cambio, han hecho notar que los audios no exculpan al actor de las acusaciones de violencia doméstica, sino que dan cuenta de que las agresiones también llegaban por parte Heard.

Hasta este martes 4 de febrero, Warner Bros. -productora de ‘Aquaman’- no se ha pronunciado sobre el alcance de la campaña.