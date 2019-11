La peste bubónica reapareció; dos personas fueron diagnosticadas

LEA TAMBIÉN

La devastadora pandemia conocida como la peste bubónica, que mató a un tercio de la población de Europa en el siglo XIV, todavía existe en la actualidad. Dos ciudadanos chinos están siendo tratados por la enfermedad que causa daños fulminantes al pulmón. Lo confirmó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China el miércoles 13 de noviembre del 2019.

De acuerdo con información a la que accedió el periódico The New York Times, el gobierno de China contempla un plan de contingencia preventiva para que la ciudadanía de la nación oriental mantenga la calma y siga una serie de precauciones. Lo contemplaron desde mayo pasado, cuando una pareja, oriunda de Mongolia, murió a causa de la enfermedad después de comer riñón crudo de un marmota.



Autoridades policiales de Beijing, la capital de China, dijeron que las personas infectadas llegaron desde Mongolia Interior, una región autónoma del norte del país. Ellos buscaron ayuda médica el martes 13 de noviembre en un hospital del distrito Chaoyang, donde fueron diagnosticados con la peste pulmonar, según la oficina del Gobierno de ese distrito.



El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China afirmó, en su cuenta oficial de Weibo (similar a Twitter), que lo importante es que los residentes de Beijing no se suman en el pánico, pues los riesgos de transmisión son “extremadamente bajos”.



Según la entidad, los pacientes fueron aislados y se han abierto investigaciones epidemiológicas sobre las personas que pudieron haber estado expuestas, además de desinfectar todos los sitios relevantes donde pudo existir contacto. Asimismo, las casas de salud de Beijing han reforzado los monitoreos en los pacientes con fiebre, pues es uno de los principales síntomas de la peste.



La peste neumónica es causada cuando la bacteria Yersinia pestis ingresa al organismo. Las personas diagnosticadas con esta patología sufren una sintomatología que abarca fiebres altas y dificultad respiratoria.



De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos, la peste se propaga en los humanos que manipularon un animal infectado o que han sido mordidos por una pulga hospedada por un animal infectado. En el caso de la peste neumónica, puede contagiarse cuando una persona infectada tose.

No es el primer caso que se registra en China en el siglo XXI. En el 2014, la ciudad de Yumen fue clausurada y 151 ciudadanos fueron puestos en cuarentena después de que un hombre murió a causa de la enfermedad.