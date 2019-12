El pesebre de California que presenta a María, José y Jesús como refugiados y separados por jaulas

LEA TAMBIÉN

Un pesebre que envía un poderoso mensaje fue presentado por una iglesia californiana que busca llamar la atención sobre las condiciones que enfrentan los migrantes que llegan a Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades.

El belén se hizo público en el cierre de un año en el que Estados Unidos ha recibido fuertes críticas por su tratamiento a los migrantes indocumentados con algunos de ellos muriendo en sus centros de detención.

La imagen que muestra el pesebre fue difundida en Facebook el pasado 7 de diciembre del 2019 por Karen Clark Ristine, pastora principal de la Iglesia Metodista Unida de Claremont, que realizó la instalación. Además de estar separado de sus padres y encerrado en jaulas separadas con alambre de púas, el niño Jesús está envuelto en una manta de papel plateado, como muchos niños migrantes que se encuentran en los centros administrados por ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.



La publicación de Ristine suma hasta este 10 de diciembre del 2019 más de 23 000 compartidos en la red social. "Consideramos que la familia refugiada más conocida en el mundo era la de Jesús, María y José, la santa familia. Poco tiempo después de que Jesús nació, María y José fueron obligados a huir con su hijo desde Nazaret hasta Egipto para escapar del rey Herodes, un tirano. Se enfrentaron a la persecución y a la muerte", dice el texto con el que Ristine acompañó la imagen.



La pastora se pregunta qué pasaría si una familia como la de Jesús, María y José buscaría asilo en Estados Unidos en la actualidad. "Imaginen a José y a María separados en la frontera y Jesús, que no tiene más de dos, es separado de su madre y colocado entre las rejas de un centro de detención de la patrulla fronteriza, así como más de 5 500 niños lo han sido en los últimos tres años", continúa el mensaje.



Ristine recuerda que "Jesús creció para enseñarnos bondad y piedad" y a dar la bienvenida "a todas las personas. Dijo. 'tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis'". Y añade que en la instalación de esta Navidad en su iglesia, "la Sagrada Familia toma el lugar de miles de familias no identificadas que han sido separadas en nuestras fronteras". En el interior de la iglesia, dice Ristine, la misma familia aparece reunida en un segundo nacimiento.

En declaraciones a la cadena KABC citadas por la cadena CNN, Ristine dijo que si el pesebre "provoca una conversación" sería algo bueno. Lo cierto es que su publicación en la red social sí ha generado debate con comentarios tanto a favor como en contra.

Usuarios criticaron el hecho de que Jesús haya sido puesto en una jaula y dijeron que las opiniones políticas no deberían mezclarse con la Navidad. Sin embargo, otros dijeron que la exhibición era muy poderosa: "¿Qué haría Jesús? Exacto, no separaría familias ni las trataría como a perros", escribió otra.