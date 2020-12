Seis personas han tenido reacción alérgica a las vacunas anticovid en EE.UU.

Del millón de personas que recibieron la vacuna de Pfizer contra el covid-19 en EE.UU., sólo 6 han sufrido reacciones alérgicas, un cifra pequeña pero superior a lo que suele ocurrir con otras vacunas, indicó este miércoles 23 de diciembre del 2020 Moncef Slaoui, científico jefe de la Operación Warp Speed.

"No tengo actualización de hoy, pero el último dato es que ha habido seis reacciones alérgicas en un millón de vacunados", indicó en rueda de prensa Slaoui, quien recordó que las próximas actualizaciones incorporarán a muchos más vacunados, ya que hay un retrasos de varios días en el conteo.



Slaoui reconoció que "esa frecuencia (de reacciones alérgicas) es superior a lo que uno podría esperar de otras vacunas" y que en el caso de la vacuna de Moderna, que lleva administrándose desde hace sólo unos días, no ha habido informaciones de choques anafilácticos.



Las autoridades estadounidenses están en contacto con las farmacéuticas participantes en el programa de desarrollo de vacunas y están considerando la posibilidad de realizar ensayos clínicos con voluntarios con predisposición a ataques alérgicos.



El general Gustave Perna, jefe de la Operación Warp Speed (Máxima Velocidad) para conseguir vacunas contra el covid-19 en tiempo récord, detalló que hasta la fecha se han distribuido algo más de 15 millones de dosis de las dos vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) y aseguró que, a finales de año, habrá cinco millones más.



No obstante, Slaoui reconoció que las inyecciones "están siendo más lentas de lo que esperábamos", aunque la producción y distribución está cumpliendo en términos generales los pronósticos fijados.



Las autoridades estadounidenses esperan aumentar en alrededor de un millar los centros de vacunación disponibles para miembros prioritarios, como sanitarios o ancianos, a partir de la semana próxima.



El hecho de que las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna estén diseñadas para administrarse en dos dosis complica el proceso de inoculación, que requiere reservar algunas dosis, mantener la trazabilidad y la comunicación entre autoridades federales, estados, hospitales y personal vacunado.



Los responsables de la Operación Warp Speed, que ha destinado miles de millones de dólares a acelerar la obtención de vacunas contra el covid-19, esperan vacunar a 100 millones de personas antes de finales de marzo, con la ayuda de farmacias y otros centros de cara al público para facilitar la llegada a la población general.



La segunda dosis de aquellos que comenzaron a recibir la vacuna de Pfizer desde el 14 de diciembre comenzará a administrarse a partir de la semana próxima, con lo que ya habrá personas que han completado el proceso de inmunización que es efectivo en un 95% de los casos, según los ensayos clínicos.



En cuanto a la posibilidad de que la cepas del coronavirus detectadas en Reino Unido y Suráfrica compliquen este proceso de lucha contra la pandemia, Slaoui aseguró que por el momento los datos "solo sugieren que las nuevas cepas son más infecciosas" y que no hay datos definitivos al respecto.