398 personas fueron desvinculadas del Ministerio del Ambiente y Agua; guardaparques rechazan la medida

El Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) desvinculó este miércoles 30 de septiembre del 2020 a 398 trabajadores de la entidad. Los puestos que estas personas ocupaban en áreas administrativas y de apoyo fueron suprimidos, al igual que algunos puestos de guardaparques con nombramiento permanente.

Según esta cartera del Estado, la medida es parte de los procesos que implica la fusión entre la Secretaría Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente. El objetivo es “definir una gestión eficiente, evitando la duplicidad de funciones que permitan una transformación del ministerio", según un comunicado entregado a EL COMERCIO la noche de este 1 de octubre del 2020.



El MAAE también aclara que el proceso se ha desarrollado en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Planificación. De los 398 puestos suprimidos, 375 corresponde a las áreas administrativas y de apoyo y 23 a guardaparques en todo el país. La decisión estaría basada en razones técnicas, funcionales y económicas.



“Como Ministerio del Ambiente y Agua lamentamos mucho la salida de los funcionarios, sin embargo debemos ser consecuentes con la situación del país y la política de austeridad del Gobierno Nacional, y con el bienestar todas y todos los ecuatorianos”, sostiene la entidad en el comunicado.



Esta noticia, que se dio a conocer este jueves 1 de octubre del 2020, ha causado diversas reacciones. Steven Petersen presentó su renuncia irrevocable a su cargo de viceministro del Ambiente del MAAE. En la carta que se difundió en redes sociales, Petersen dice que la desvinculación de estas personas afecta gravemente la gestión ambiental en el país.



Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, explica que la supresión de partidas significa que no se va a poder contratar nuevamente a otra persona para que ocupe esos puestos, por lo que se crean vacíos en el control y manejo de los temas ambientales.



Además, en el caso de las áreas protegidas, los guardaparques y el personal técnico son quienes se encargan de velar por el bienestar y seguridad de estas zonas y de toda la biodiversidad que albergan. Granda cuenta que, por ejemplo, el jefe de la Reserva Ecológica Antisana se despidió de sus compañeros este jueves y ahora no se sabe quién se va a encargar de estas funciones.



En junio de este 2020 también se difundió la noticia de que 193 guardaparques serían desvinculados, pero finalmente se decidió que trabajarán en la modalidad de contrato por servicios ocasionales. Este es otro tema que preocupa a la asociación, ya que el contrato finaliza el 31 de diciembre de este año y no tienen certeza de qué ocurrirá después.



“El desvincular a personal de las Áreas Protegidas causa daños irreversibles a la biodiversidad y servicios ecosistémicos”, dice la carta enviada por la asociación a las autoridades ambientales. En una segunda carta enviada la noche de este jueves 1 de octubre al MAAE y al Presidente de la República, se exige la destitución de Paulo Proaño del MAAE.



Tarsicio Granizo, exministro del Ambiente y director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Ecuador, también se expresó en Twitter sobre la desvinculación de los casi 400 trabajadores. Allí manifestó su rechazo a la decisión y su solidaridad a quienes perdieron su empleo.



“El Ministro debe explicar al país cómo se van a cuidar las áreas protegidas sin guardaparques. Cómo se va a controlar la contaminación sin personal. Cómo se va a velar por la vida silvestre sin gente preparada”, dice Granizo en su cuenta de Twitter.



El Sistema Nacional de Áreas Protegidas abarca aproximadamente el 20% del territorio terrestre del país y el 12% del marítimo.



El MAAE aclara que esta administración no realizó las calificaciones con las que se consideró la desvinculación del personal.