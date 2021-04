¿Cómo convivir con personas con covid?

Cuando un miembro de la familia se ha contagiado por covid-19 hay que tener ciertos cuidados a la hora de convivir con ellos. Antes que nada, el paciente debe estar en una pieza individual que se mantenga con la puerta cerrada y con buenas condiciones de ventilación. Aunque esté solo dentro de la habitación, tiene que cubrir su nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser.

Es bueno que haya un basurero con tapa (de preferencia que se abra con el pie) y con bolsa para dejar los desechos y cerrarla al ser retirada para evitar que sean manipulados por alguien más. Además, solo se debe ingresar para asistencias imprescindibles, como por ejemplo entregar alimentación. Como dicen los especialistas, el ingreso solo debe ser con mascarilla y con la seguridad previa de que el paciente también tendrá puesta una.



Una vez en la habitación, hay que intentar estar a no menos de un metro de distancia y evitar tocar las superficies. Al salir, quien haya prestado la asistencia tiene que lavarse las manos de manera rigurosa. Cuando se hace imprescindible que la persona salga de la habitación, por ejemplo, si desea ir al baño, lo que tiene que hacer es usar mascarilla y evitar todo contacto cercano con los otros habitantes del hogar. Asimismo, debe lavarse las manos o usar alcohol correctamente antes de salir y no transitar por lugares donde puede evitar ir.



Según un artículo publicado por la revista Clínica Alemana de Chile, en caso de que no se pueda tener una habitación única para el enfermo, quien comparta pieza con él debe estar siempre a una distancia de más de un metro.



De igual manera, se debe realizar un aseo profundo de la habitación de manera diaria, incluyendo una limpieza y desinfección de todas las superficies que el paciente toque, como manillas de puertas, teléfono, termómetro, mesas o interruptores. Para esto se puede usar soluciones que contengan cloro o alcohol y quien lo haga tiene que ocupar mascarilla e idealmente guantes desechables y delantal de plástico. Los guantes se deben eliminar inmediatamente utilizados.



En lo posible, es ideal que la persona contagiada tenga un baño de uso exclusivo, pero si eso no puede ocurrir, se debe limpiar con cloro cada vez que lo use.



El epidemiólogo Jorge Neira dice que es mejor tener los artículos de aseo personal guardados en una caja o recipiente individual. Así se evita el contacto con cepillos, jabón, papel higiénico, shampoo, desodorante y otros elementos.



Se recomienda que la ropa sucia del paciente este dentro de un cesto único y que sea lavada de forma individual y no junto con la ropa de las otras personas de la familia.



Las sábanas y la ropa de cama tampoco pueden ser usadas por otro integrante del hogar. Asimismo, la toalla solo debe ser empleada por él y se puede guardar en una cesta donde no tenga contacto con nadie más. En cuanto a los utensilios de cocina, como platos, vasos, cubiertos o tazas, deben ser también de uso único.