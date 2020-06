¿Las personas asintomáticas pueden contagiar el covid-19?, la OMS se pronuncia

LEA TAMBIÉN

Este 8 de junio de 2020 la OMS durante una rueda de prensa en Ginebra afirmó que es "muy raro" que las personas que no presentan síntomas del covid-19 puedan transmitir la enfermedad. Dato que genera dudas entre la comunidad científica ya que la evidencia dice lo contrario.

Particularmente los individuos jóvenes infectados con covid-19 son quienes no desarrollan síntomas o solo presentan síntomas leves. Estudios realizados en Alemania, España y otros países determinaron que incluso si el portador del nuevo coronavirus estaba asintomático podría contagiar a una persona sana.



Durante la rueda de prensa, según recoge el medio CNBC, la doctora Maria Van Kerkhove, jefa de la unidad de zoonosis y enfermedades emergentes de la OMS, aseguró que “a partir de los datos que tenemos, aún parece raro que una personas asintomática transmita (el covid-19) a un individuo secundario”.



Van Kerhove también sugirió a los sistemas de salud del mundo concentrarse en la detección, aislamiento y rastreo de los individuos con sintomatología del SARS-CoV-2 y de las personas con las que estuvieron en contacto.



Aunque la doctora reconoció que algunos estudios señalan una propagación del virus por personas asintomáticas en hogares de adultos mayores o entornos domésticos, también mencionó que se necesita más investigación para “realmente responder” si el nuevo coronavirus puede propagarse ampliamente por portadores que no manifiestan síntomas.



El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) en un informe del pasado 1 de abril de 2020 dijo que para controlar la pandemia “podría no ser suficiente que solo las personas con síntomas limiten su contacto con otros porque los asintomáticos podrían transmitir la infección”.

La funcionaria de la OMS también dijo que “que sin duda la propagación asintomática del virus parece seguir ocurriendo, pero es muy rara”.