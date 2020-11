Personajes de TV que se desdoblan en el cine

Por años, las series de televisión han deleitado a los niños, pero a veces los personajes deben dar el salto a un largometraje. En este último trimestre del pandémico 2020 se han estrenado dos cintas, además de que por fin pueden verse otras dos que han tardado en doblarse o en estar disponibles.

Empecemos por el pez gordo. ‘The SpongeBob Movie: Sponge on the Run’ es la tercera cinta protagonizada por Bob Esponja, cuya serie se emite desde 1999 y aún sigue activa, aunque sin la supervisión de su creador, Stephen Hillenburg, fallecido en el 2019. Las otras dos (2004 y 2015) llegaron al cine; por la pandemia, la tercera fue directamente a la TV.



Aunque hay una pequeña trampa en esta ocasión, pues la película en realidad sirve de plataforma de lanzamiento para una nueva serie basada en los personajes de ‘SpongeBob SquarePants’, pero como niños. Sí, algo parecido a los Muppets Babies, por ejemplo.



Los fieles pueden quedar impactados al ver que se altera el pasado de Arenita (¡todos saben que conoció a Bob durante una pelea con una almeja!), y se redibuja al rey, que pasa de llamarse Neptuno a Poseidón, entre otros cambios.

En todo caso, la película, dirigida por Tim Hill y con un mensaje de amor hacia las mascotas, respeta el humor de la serie. Don Cangrejo sigue siendo el mismo codicioso de siempre y Patricio, el mismo buena onda. Y aparece Keanu Reeves (o al menos su cabeza) en unas secuencias hilarantes.



La segunda película basada en la serie ‘Phineas and Ferb’, emitida entre 2007 y 2015, exhibe todos los elementos que la llevaron a liderar los ‘ratings’ para menores de edad. Están los geniales hermanastros inventores. Está Perry, el ornitorrinco que oculta su faceta de agente secreto. Está Doofenshmirtz, adorablemente torpe.



Pero sobre todo está Candance, la hermana mayor que es secuestrada por alienígenas que la veneran y ella, que se sentía despreciada, encuentra su lugar en el universo.



Los disparates surgen a granel en esta cinta dirigida por Bob Bowen, que se convierte en un animado musical sobre el sentido de pertenencia.



Un poco más lejana es la serie ‘Remi sans famille’, producto japonés de 1977 basado en la novela del francés Hector Malot y que hizo llorar a los espectadores con la historia del niño vendido a un actor ambulante, con el cual recorre Europa.



La película, dirigida por Antoine Blossier, opta por un estilo clásico (incluso manipula los sentimientos) para reflejar las lecciones que el señor Vitalis transmite a Remi.



Finalmente, ‘Ahí viene Cascarrabias’, serie de una sola temporada (1969), tiene su cinta. El director Andrés Couturier optó por respetar las bases del relato sobre el niño Terry que llega a Groovynham.