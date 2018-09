Un personaje principal de Modern Family morirá en la nueva temporada

LEA TAMBIÉN

A punto de estrenar su décima (y probablemente última) temporada, los creadores de Modern Family han afirmado que "un personaje principal" del reparto perderá la vida. Así, en su adiós la popular serie mantendrá sus desternillantes golpes de humor, pero también abordará temas más profundos, entre ellos la muerte.

"Vamos a tratar acontecimientos más importantes de la vida en esta temporada", ha anunciado el co-creador de la serie, Christopher Lloyd, en una entrevista con Entertainment Weeckly. El escritor ha afirmado que la muerte estará presente en los nuevos capítulos porque "sin duda es algo a lo que las familias se enfrentan".



Aunque la muerte no sea un tema fácil de abordar para una comedia en la pequeña pantalla, el guionista ha señalado que sería "inusual para una familia no pasar por eso". Lloyd no adelantó qué personaje pasaría a mejor vida en el show, pero aseguró que sería uno "principal".



La serie ganadora de 20 premios Emmy regresa con su décima entrega a ABC a finales de este mes de septiembre y para disgusto de muchos fans, todo apunta a que esta podría ser la última temporada. Pero de momento nada es oficial, debido a que el canal no ha hecho ningún anuncio sobre el futuro de la serie protagonizada por la icónica familia Pritchett.



Uno de los creadores, Steve Levitan, ha insinuado recientemente que la décima temporada podría ser la última del show. Por su parte, el presidente de ABC Entertainment, Channind Dungey, anunció a los medios que solo estarían interesados en una undécima entrega si encuentran "la manera de llegar a un acuerdo que tenga sentido", dado que los contratos del reparto expiran al final de la temporada actual.



Aun así, Lloyd se muestra más optimista sobre el futuro de Modern Family. "Desde nuestro punto de vista, creativamente, nos hemos emocionado escribiendo esta temporada y cambiando las vidas de los personajes, algunos de manera significativa", relató el co-creador en la entrevista y añadió que esto les ha alentado a "pensar mucho en explorar la vida de estos personajes".