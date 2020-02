Luke Perry y Cameron Boyce quedaron fuera del 'In memoriam' de los Oscar

LEA TAMBIÉN

Muchas de las estrellas de Hollywood se apagaron en el 2019. Por ello, como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, dedica un momento de la ceremonia de los Oscar para rendirles un homenaje. Sin embargo, en la edición del 2020 que se celebró el 9 de febrero, dos recordados actores quedaron fuera de este 'In memoriam', se trata de Luke Perry y Cameron Boyce.

Estas celebridades, que eran muy queridas por el público quedaron fuera del video que fue proyectado durante la gala de los Oscar. Sin embargo,los nombres e imágenes de Kobe Bryant y Kirk Douglas, fallecidos el 26 de enero y el 5 de febrero del 2020 respectivamente sí fueron incluidos.



Las personas que de una u otra forma contribuyeron al mundo de la actuación y que murieron entre el 2019 y el 2020 fueron homenajeadas mientras, sobre el escenario, la cantante Billie Eilish interpretaba el tema de The Beatles Yesterday. Pero Perry y Boyce no aparecieron en el tributo y usuarios de redes sociales no tardaron en notarlo, haciendo caer en cuenta que Perry no fue mencionado durante la ceremonia, pese a que participó en el filme 'Once Upon a Time... In Hollywood' que se llevó dos estatuillas.



La muerte de Luke Perry causó conmoción en el mundo del espectáculo. El intérprete era conocido por haber dado vida a Dylan en la serie 'Beverly Hills 90210' y falleció el 4 de marzo del 2019 a los 52 años a causa de un derrame cerebral.



Perry también formaba parte del elenco de la serie 'Riverdale' que tras su muerte le dedicó un sentido homenaje en su cuarta temporada. En el emotivo capítulo apareció Shannen Doherty, quien compartió pantalla con Perry en '90210' y que resulta ser la mujer a la que el personaje de Perry estaba ayudando en la vía antes de ser embestido por un vehículo a toda velocidad, cuyo conductor no se detuvo a ayudarlo.



En el funeral, Archie Andrews, hijo del personaje de Perry e interpretado por KJ Apa dijo: "Mi papá estaba allí para cada alto y cada bajo. Es el hombre más grandioso que he conocido. Me duele que nunca pude despedirme, de que no pueda volver a verlo ni hablar con él. Pero su espíritu y su memoria viven en esta ciudad y en todos los que lo conocieron. Fred Andrews siempre será parte de Riverdale. Te quiero mucho, papá".

La muerte de Perry ocurrió solo unos días después de la celebración de la 91 entrega de los premios Oscar, por lo que muchos asumieron que estaría incluido en el homenaje de la Academia. Sin embargo, esto no ocurrió. Otra celebridad que quedó fuera fue Cameron Boyce.



El actor estadounidense, recordado por sus actuaciones en 'Descendants', 'Mirrors', 'Eagle Eye', entre otros murió a los 20 años el 6 de julio del 2019. Su repentino deceso a tan corta edad se debió a que parecía epilepsia.



"Murió mientras dormía debido a un ataque que fue el resultado de una enfermedad por la que estaba siendo tratado. El mundo está ahora, sin duda, sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y lo amaron", dijo un portavoz de la familia del joven que confirmó el deceso.



Boyce falleció antes de su última aparición en la tercera entrega de la saga 'Descendants' de Disney que, en Estados Unidos, se presentó en las salas de cine durante el verano.



Otro miembro del mundo del espectáculo que quedó fuera del segmento 'In Memoriam' de los Oscar fue Sid Haig, un actor y productor de cine estadounidense que falleció en septiembre del 2019 y que ganó notoriedad en la época del 70 por sus apariciones en varias películas de Jack Hill así como por su rol de Capitán Spaulding en los filmes de terror 'Rob Zombie House of 1000 Corpses' y The Devil's Rejects'



En Twitter, la cuenta Horror Seen, dijo que "Sid Haig era una leyenda absoluta. Un actor maravilloso y un hermoso ser humano. El hecho de que haya sido descaradamente ignorado por 'La Academia' en su segmento 'In Memoriam' es una absoluta deshonra".

Sid Haig was an absolute legend. A wonderful actor and a beautiful human being.



For him to be blatantly ignored by 'The Academy' for their In Memoriam section is an absolute disgrace .



And this also goes to Luke Perry and Cameron Boyce . pic.twitter.com/WfgYHkT4lM — Horror Seen (@HorrorSeen) February 10, 2020



En declaraciones a CNN, la Academia explicó que "recibe cientos de solicitudes para incluir seres queridos y colegas de la industria en el segmento de los Oscar In Memoriam" y que este se elabora con el apoyo de "un comité ejecutivo que representa a cada sucursal". Este "considera la lista y realiza selecciones para la transmisión en función del tiempo disponible limitado".



Tanto Haig como Boyce y Perry sí aparecen en la versión extendida de 'In Memoriam' que la Academia difunde en su página web y que permanece al aire durante todo un año. Sin embargo, usuarios criticaron el hecho de que sus nombres y sus rostros no hayan aparecido en el escenario durante la gala