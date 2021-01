Perros que fueron adoptados durante la cuarentena del covid-19 son abandonados en Reino Unido

En medio de la cuarentena y la obligatoriedad de permanecer en casa debido a la pandemia del covid-19, muchas familias decidieron adoptar o comprar una mascota. El gesto, que en su momento fue motivo de emoción, se ha convertido en un problema para los animales, ahora que las restricciones se flexibilizaron, pues cientos de ellas han sido abandonadas.

De acuerdo con información del medio británico The Times, publicada el 3 de enero del 2021, cientos de cachorros que se compraron durante la emergencia sanitaria en Reino Unido son vendidos en Internet o se entregan a los centros de rescate.



Según el medio, los sitios web de mascotas están llenos de listas de perros de entre seis y 12 meses, y muchos de los propietarios intentan recuperar el dinero que pagaron después de que el precio de estas mascotas se disparó a más de USD 3 600 para algunas razas. Otros, en cambio, se han puesto en contacto con organizaciones benéficas y les han pedido que reubiquen a los animales.



Esta lamentable situación se ha observado a medida que las personas regresan al trabajo o ya no tienen tiempo o dinero para cuidar de los cachorros.



La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) dijo al sitio que están "muy preocupados" por la tendencia de abandono de los caninos, pero que aún esperan más.



"Nos preocupaba que muchas familias que se encontraban en casa con tiempo en sus manos durante el encierro tomaran decisiones impulsivas para aceptar mascotas, y ahora, solo unos meses después, buscarían reubicar a sus nuevos perros después de darse cuenta del compromiso que tienen", dijo la RSPCA.



Y ese parece ser uno de los principales problemas, señala The Times, ya que muchas personas 'compran por impulso' y no consideran el compromiso que implica tener una mascota.



Datos revelados por el medio muestran que 1 800 personas han llamado a Dog's Trust, una asociación de defensa de los animales, en los últimos tres meses, todas buscando renunciar a perros menores de un año.



Solo entre el 27 y el 28 de diciembre del 2020, recibieron 114 llamadas sobre el abandono de perros, de las cuales 19 eran cachorros menores de nueve meses.



Según una investigación realizada por Kennel Club, citada por el medio, uno de cada cinco propietarios que compraron o adoptaron cachorros durante el encierro dijo que no habían considerado las responsabilidades a largo plazo.



Para el director de operaciones de Dog's Trust, Adam Clowes, era muy importante que las personas que estaban pensando en conseguir un cachorro se dieran cuenta de que es un compromiso de diez a 15 años.



"Toda esa emoción inicial del encierro: '¡Nunca más vamos a tener que volver a la oficina, vamos a buscar un perro!', ahora estamos viendo las consecuencias de eso", dijo.