Un perro da positivo a pruebas del coronavirus y será puesto en cuarentena

Todos los animales de compañía de las personas infectadas por el nuevo coronavirus en Hong Kong también serán puestos en cuarentena durante 14 días, anunciaron el viernes 28 de febrero del 2020 las autoridades, tras descubrir que el perro de una mujer enferma estaba contaminado.

El animal no presenta ningún síntoma pero “muestras recogidas en la cavidad nasal y oral dieron positivo, en niveles muy bajos, a la Covid-19”, dijo un portavoz del ministerio de Agricultura, Pesca y Protección del Medioambiente de Hong Kong.



Las autoridades no explicaron las razones para realizar las pruebas en un animal. Sin embargo aclararon que será monitoreado de cerca y se le realizarán nuevas pruebas para determinar si realmente está infectado con el coronavirus o si dio positivo como consecuencia de una contaminación ambiental de la nariz y la boca del perro.



La dueña del perro dio positivo el jueves 27 de febrero y está en cuarentena. Su animal de compañía deberá ser sometido a otras pruebas y será puesto en cuarentena en un centro de acogida de animales.



No existe ninguna prueba de que animales como gatos o perros puedan infectarse con este virus o transmitirlo a los seres humanos, pero aún así el ministerio estimó que los animales de compañía de las personas infectadas tendrán que permanecer aislados durante dos semanas.



Si las pruebas determinan que el perro está infectado con el coronavirus este sería el primer caso en el que un humano le pasó la enfermedad a un animal.

Hong Kong tiene 94 casos confirmados del nuevo coronavirus, según un nuevo balance anunciado el viernes. Hasta ahora, dos personas han fallecido debido a la Covid-19.