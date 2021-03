Perro salvó a niños del ataque de pitbulls; colocan estatua como homenaje

En una glorieta de la autopista estatal 45 y la calle Tauhuri en Manaia, Nueza Zelanda, se erige una estatua en honor y reconocimiento a un perro héroe. Y la siguiente es su historia.

Según medios de la localidad, como The Sydney Morning Herald, citado por el portal Milenio, en el 2007 un grupo de niños entre 4 y 11 años fueron atacados por una pareja de pitbulls, cuando los menores caminaban hacia un establecimiento que expende leche. Al ver la agresión, George, un pequeño can de raza Jack Russel Terrier, los salvó de ser gravemente heridos.



Richard Rosewarne, que en ese entonces tenía 11 años de edad, contó que cuando él y su grupo de amigos fueron perseguidos, George los defendió. Luego de la pelea, el perro recibió graves mordidas en su cabeza y espalda, que lo dejaron malherido. A pesar de ser llevado por los vecinos a una clínica veterinaria se recomendó sacrificarlo por la magnitud de sus heridas y el daño irreparable.



Alan Gay, dueño de George, contó que su mascota, a pesar de sus 9 años de vida y de no tener oportunidad de vencer a los feroces pitbulls, quiso salvar a los niños como todo un héroe.



Tras su muerte, la gente de Manaia decidió homenajearlo con una estatua y una placa de reconocimiento que dice: “En memoria de George, quien dio su vida en Kauae Street el 29 de abril de 2007 protegiendo niños de dos perros salvajes".