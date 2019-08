Un perro murió 15 minutos después de su dueño en Escocia

LEA TAMBIÉN

Solo 15 minutos separaron el deceso de Stuart Hutchinson, un joven escocés que batallaba contra el cáncer, y de su perro Nero. Así lo reportan medios internacionales que destacan la lealtad del pequeño bulldog francés, que, según familiares, tenía una conexión especial con su amo.

Según informa el medio británico Mirror, Hutchinson, de 25 años, murió tras batallar ocho años contra un cáncer de cerebro el pasado 11 de agosto del 2019. En declaraciones al periódico, la madre del joven contó que Nero siempre estuvo junto a su hijo.



Ese mismo día, Nero también murió, dejando destrozada a Danielle, la esposa del joven. La pareja llevaba seis años de relación, en el 2017 se comprometió y se casó a inicios de este 2019. Tenían tres perros, pero Nero era el más cercano a Hutchinson, declaró la madre al medio.



La pareja estaba viviendo con los padres de Hutchinson, pues cuando los médicos le comunicaron al joven que no podían hacer más por su salud, él expresó que quería morir en la casa de su madre, donde había nacido. Su esposa también se mudó a la vivienda familiar, dejando a los tres perros en su casa.



El 11 de agosto, el padre de la joven fue a la casa de la pareja a buscar unos lentes de reemplazo para su hija. Lo hizo porque Hutchinson se encontraba muy mal de salud y "sabíamos que no le quedaba mucho tiempo", por lo que su esposa no quiso alejarse de él.



Al llegar a la vivienda, descubrió que Nero no se encontraba bien y lo llevó al veterinario. El pequeño perro murió solo minutos después de que su dueño perdiera la vida a pocos kilómetros, en la casa de su madre.



Según la madre de Hutchinson, el can había sufrido un accidente que le causó daños en su columna y finalmente ocasionó su muerte.