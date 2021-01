Perro finge tener lesión en su pierna en 'solidaridad' con su dueño que sufrió una factura

Russell Jones es un hombre británico que sufrió una fractura en su pierna, por esta razón tuvo que ser enyesado. Pero él no vivió solo la imposibilidad de mover una de sus extremidades, su perro Bill vio que Russell cojeaba y decidió imitarlo.



Esta historia fue compartida en la cuenta de Facebook de Jones, quien publicó un post que se volvió viral, acompañado de un video en el que se lo puede ver caminando junto a su perro. Russel tiene un yeso en su pierna derecha y Bill está junto a él caminando con dificultad.





Según publica el medio digital La Vanguardia, cuando Russel vio que su perro no podía caminar bien, no dudó en llevarlo al veterinario, porque pensó que había sufrido un accidente. En la casa de salud de mascotas le explicaron que su compañero se encontraba en buen estado.



El propio Jones explicó en su post de Facebook esta situación, con la siguiente descripción: "Me ha costado 300 libras (unos USD 410) en facturas del veterinario y rayos X, pero no le pasa nada: solo se compadece de mi. Lo quiero", publicó.

Hasta la tarde de este 24 de enero del 2021, el video de Jones ya supera los 13 000 me gusta y ha sido compartido por más de 51 000 ocasiones.