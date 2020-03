Un perro fue atacado con un arma de balines en Colombia

LEA TAMBIÉN

Un perro sufrió la perforación de su córnea y terminó con múltiples heridas en el cuerpo después de que un hombre le disparara con un arma de balines. El hecho se registró en un barrio del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca (Colombia), el 2 de marzo del 2020.

Leidy Gómez, una animalista que hizo la denuncia, dijo a Noticias Caracol que encontraron a un "perro con los ojos estallados, sangrando abundantemente y con mucho dolor".



De acuerdo con la información, con la ayuda de una asociación defensora de animales Thor, de aproximadamente 3 años, fue trasladado a una veterinaria en el municipio de Chía donde fue internado.



Brian Forero, veterinario, explicó a Noticias Caracol que el can llegó mal herido, con perforación de la córnea en ambos ojos y heridas por causa de los perdigones en cara y cuello. "Es muy probable que necesite cirugía para la extracción de los perdigones al menos en los ojos", mencionó.



Según la comunidad de protección de animales de Zipaquirá, citada por RCN radio, este tipo de casos podían ocurrir hasta cinco veces al día, donde los más comunes son atropellos a perros y violaciones.



La concejala Andrea Padilla pidió sanciones ejemplares ante estos delitos, "es hora de acabar con la impunidad recurrente frente a los animales", dijo. En Colombia, de acuerdo con la ley 1774 del 2016, quien cometa este tipo de hechos en contra de los animales puede pagar penas que oscilan entre los 12 y 36 meses de prisión.



Sobre el caso también se pronunció la actriz colombiana Carmen Villalobos en su cuenta de Instagram. En la red social contó el caso entre lágrimas: “Él no podía moverse y estaba llorando, y en el momento en el que lo iban a poner a dormir, el perrito se levantó, comenzó a mover su colita, como quien dice ‘no me mates, a pesar de todo el daño que me hicieron, quiero vivir’”, indicó.

