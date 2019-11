Los documentos que revelan que en los siglos XV y XVI también se 'perreaba'

LEA TAMBIÉN

"Ha salido estos años un baile y cantar tan lascivo en las palabras, tan feo con los meneos, que basta para pegar fuego aún a las personas muy honestas". Estas palabras datan del Tratado contra los juegos públicos suscrito cerca de 1590 y fueron escritas por el erudito español Juan de Mariana.

Este y otros escritos que dan cuenta de que en el Siglo de Oro Español también se 'perreaba' fueron recogidos y difundidos por Álvaro Torrente, profesor de Historia de la Música y Director de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid.

El texto escrito por Torrente fue difundido inicialmente en el portal The Conversation y replicado por la BBC. Tras realizar una investigación, el académico concluye que , entre 1580 y 1620 hubo un "florecimiento inusitado de bailes cantados, primero escondidos en tabernas y barrios marginales, más tarde creciendo en popularidad hasta llegar a palacios, iglesias y conventos".



Estos bailes, llamados zarabanda, según escribió el escritor y humanista español José Antonio González de Salas, se diferenciaban de las tradicionales danzas de "movimientos más mesurados y graves y en donde no se usa de los brazos, sino de los pies solos; los bailes admiten gestos más libres de los brazos y de los pies justamente".



La zarabanda era un tipo de danza lenta que se desarrolló entre los siglos XVI y XVII, escrita en un compás ternario, formado por tres tiempos.



El surgimiento de estas expresiones de las personas por medio de la música conllevó a graves castigos, de acuerdo con el investigador. "En 1583, los alcaldes de Madrid prohibieron la zarabanda bajo pena de 200 azotes y seis años de galeras". Es decir, las personas debían vivir seis años como galeotes, "remeros forzados", según explica el medio español La Vanguardia.



Las palabras de Juan de Mariana fueron escritas al menos siete años después de que se anunció la prohibición de estos bailes. El jesuita, teólogo e historiador del Siglo de Oro español criticó en su escrito que en el país "se representan, no solo en secreto, sino en público, con extrema deshonestidad, con meneos y palabras a propósito los actos más torpes y sucios que pasan y se hacen en los burdeles, representando abrazos y besos y todo lo demás con boca y brazos, lomos y con todo el cuerpo". La censura de estos bailes continuó durante varios décadas.



De Mariana y González de Salas no fueron los únicos que hablaron y criticaron estas nuevas manifestaciones de la danza. En 1598 el poeta Lupercio Leonardo de Argensola denunció, en un memorial dirigido al rey Felipe II que forma parte de la investigación del docente que "veíamos a las niñas de cuatro años en los tablados bailando la zarabanda deshonestamente".



A finales del silgo, escribe Torrente, "se fueron sumando otros bailes no menos lascivos, como critica en 1627 el teólogo de la Orden de los Mínimos Lucas Montoya" quien recomendó en un texto "reprender" los bailes y cantares a los que acusó de ser inventados por el demonio. Sin embargo, según Torrente, la música no era precisamente la causa de esta danza, "eran los textos poéticos y la gestualidad los que producían mayor rechazo de los moralistas".



Por ello, Torrente concluye que "el perreo existe desde mucho tiempo antes de lo que se pensaba", pues las críticas registradas en los documentos aseguraban que los bailarines "realizaban gestos obscenos, probablemente representando distintas formas de acto sexual, llegando a mostrar los propios atributos de los danzantes que", según los textos que halló, "la naturaleza o el arte ordenó que anduviesen cubiertas".



El académico asegura que como consecuencia de la censura a los textos es difícil encontrar los criticados textos poéticos en la actualidad. Los escritos "describen de manera bastante explícita distintos aspectos del juego amoroso". Pone como ejemplo uno en el que se lee: "Póngome como rana, nel cantico de la cama, y cuando me viene la gana, lo hago con mis amores".



Torrente asegura que con textos así "no resulta difícil imaginar los gestos que podrían adoptar dos bailarines mientras cantaban esta zarabanda, tanto o más explícitos que los que hacen los modernos bailantes de reguetón".



Hay ejemplos más directos, Torrente pone como ejemplo una zarabanda titulada Una batalla de amor, que describe el encuentro entre un hombre y una mujer y que en sus estrofas habla claramente un acto amoroso sin reservarse ningún detalle.



Así, la zarabanda se convirtió en un baile prohibido que finalmente fue erradicado en España, no sin antes haber logrado difundirse por Europa "hasta acabar por convertirse en una de las principales danzas cortesanas en la bailarina Francia y un elemento indispensable de la suite barroca".

Torrente señala que la censura y la prohibición de este 'perreo' del Siglo de Oro, tuvo un daño colateral, pues "no se ha conservado ningún rastro de la primitiva zarabanda en partitura y muy pocas trazas de otros bailes contemporáneos" lo que dejó solamente los eróticos escritos, acordes de guitarra y algunos esquemas rítmicos.