¿Después de cuánto tiempo deja de ser contagioso si tuvo covid-19?

Si usted o alguno de sus familiares se ha contagiado de covid-19, esta información podría serle útil. La última actualización del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos determinó el tiempo promedio en que los pacientes dejan de ser contagiosos.

¡Ojo! Aunque esta es información de la agencia oficial de salud de Estados Unidos, la última palabra la tiene siempre su médico. No tome ninguna decisión sin consultar antes con él o ella.



Según la mencionada publicación, en la mayoría de casos donde los síntomas de coronavirus se presentaron de manera leve o moderada en adultos, el tiempo promedio en que se registró replicación del virus competente (es decir, material genético que puede resultar contagioso) es de 10 a 15 días desde el inicio de los síntomas.



En casos extremos en los cuales se registraron síntomas graves en ciertos pacientes, se ha podido determinar que la presencia del virus en su organismo es contagiosa de 10 a 20 días después del inicio de los síntomas.



Es recomendable, sin embargo, no dejar el aislamiento si no han pasado por lo menos 24 horas desde el último registro de fiebre. Pero cuidado. Porque si usted está tomando algún medicamento para bajar la fiebre, eso no cuenta. Es únicamente si su temperatura ha bajado sola.



Aunque el material genético del virus, en la mayoría de casos, deja de ser contagioso en estos periodos de tiempo, según la gravedad del caso, muchos pacientes continúan albergando RNA del SARS-CoV-2 hasta 12 semanas después.



El CDC además asegura que, desde que el covid-19 fue declarado pandemia global seis meses atrás, no se han registrado casos de reinfecciones; es decir, personas que pasaron por los síntomas otra vez, una vez recuperados. Sin embargo, aclara que debido a los estrictos controles sociales registrados a escala global, es difícil sacar conclusiones al respecto.



Cabe destacar que la publicación del CDC es una recopilación de literatura médica. Es decir, un compendio de varias publicaciones de distintos autores en distintas partes del mundo.