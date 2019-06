Performances reivindican el cuerpo feminizado

LEA TAMBIÉN

‘Una cuerpa o un cuerpo feminizado casi siempre va a ser un material físico propenso a ser agredido de formas físicas o verbales”, dice Alexandra Trujillo, miembro del colectivo Transhumanxs y gestora de las Jornadas de performance Cuerpa. Este encuentro se desarrolla desde el 11 de junio hasta hoy, 13 de junio de 2019, en Project Room, de Arte Actual (Flacso) y Asociación Humboldt.

La intención del espacio es generar un cambio en la realidad violenta, a través de la reflexión propuesta por artistas y gestores que están atravesados por las luchas diarias debido a la no aceptación de la diversidad sexogenérica. “Las Jornadas de performance Cuerpa son un posicionamiento estético-político que reinvindica a las cuerpas feminizadas dentro de una estructura patriarcal”, está escrito en la introducción del programa.



Por estas razones, explica Trujillo, y porque es un término muy usado entre las comunidades Glbti, se escogió el concepto de ‘cuerpa’ para nombrar a las jornadas.



El programa se inició el martes con talleres que debatieron la expresión corporal como recurso artístico, videoperformances y actos en vivo.



Las actividades continúan hoy. En la mañana se realizarán dos talleres, en Arte Actual: Autoficción en la literatura y en el campo expandido, dictado por Mayro Romero, e Improvisación y trabajo corporal para performance en espacio público, a cargo de Trujillo. La inscripción se realizó a través de redes.



Las Jornadas seguirán en la Asociación Humboldt (Vancouver y Polonia), en la tarde. A las 16:00 se debatirá sobre las Identidades en la escena local; después habrá performances a cargo de Francisco Gómez, María Vanoni, Gustavo Solar, Ricardo Luna, Alexandra Trujillo Liberti Nuques y Sofía Barriga. El ingreso es gratuito.



Transhumanxs presentó la propuesta para exponer en Arte Actual a finales del año pasado. Después, el colectivo inició el proceso de selección y curaduría de los proyectos que serían parte de los tres días dedicados a generar ambientes donde la coexistencia de las diferencias no sea una utopía.



“Espacios como este, que ya tienen una vida de 12 años, son legitimadores dentro de las artes”, asegura Paulina León, coordinadora de la galería de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.



Explica que al acoger a Jornadas de Performance Cuerpa no solo se apuesta por la difusión, que es positiva para los artistas y gestores, sino que también se lo hace por el vínculo con la comunidad y las discusiones o reflexiones que se generan en torno al arte y a la diversidad.

Para grupos como Transhumanxs es importante, además, que existan lugares como Arte Actual, donde puedan dar a conocer sus propuestas al público de una manera abierta y con seguridad.