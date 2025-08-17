Cada año, la revista People anuncia a “La Persona Menos Odiada del Mundo”. Esta categoría busca reconocer a figuras públicas que generan simpatía y aceptación general en la sociedad.

Para elegir al ganador, se consideran la popularidad, la aceptación social y la forma en que la persona conecta con el público. También se evalúa su presencia mediática y su influencia en redes sociales.

Este año, varios nombres sonaban fuerte, entre ellos actores muy queridos como Keanu Reeves y Tom Hanks. Sin embargo, la revista sorprendió al público con su elección.

Terry Crews, imposible de odiar

El elegido fue Terry Crews, actor estadounidense de 55 años y exjugador de la NFL. Su carisma, sentido del humor y actitud positiva lo han convertido en un favorito del público.

Crews ha participado en películas y series memorables como ‘White Chicks’ y ‘Brooklyn Nine-Nine‘. Su estilo cómico y entrañable lo hizo ganar millones de seguidores, que además disfrutan de sus apariciones virales en memes y videos bailando o haciendo gestos exagerados.

Antes de la actuación, jugó cinco temporadas en la NFL, demostrando disciplina y perseverancia. Uno de sus papeles más recordados es Latrell Spencer en ‘¿Y dónde están las rubias?’, donde interpretó de forma divertida la canción ‘A Thousand Miles’ de Vanessa Carlton.

Hoy, Terry Crews también se dedica al activismo por la salud mental y la lucha contra el acoso sexual. Sus charlas motivacionales inspiran a personas que han pasado por situaciones similares.

Actualmente, es jurado en ‘America’s Got Talent: Fantasy League’, donde su carisma y presencia lo mantienen en el corazón del público. Su combinación de talento, autenticidad y buen humor lo hace prácticamente “inodiable”, un caso raro en la industria del entretenimiento.

Con este reconocimiento, Terry Crews se consolida como un ejemplo de simpatía y positividad. Su influencia trasciende la pantalla y las redes sociales.

