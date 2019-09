Pennywise regresa a la gran pantalla en la entrega más intensa de 'IT'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos años después de arrasar en las taquillas de cine, el malvado payaso Pennywise regresa a Derry para atormentar al 'Club de los perdedores' en 'IT: 2', la segunda entrega de la adaptación de la novela homónima de Stephen King, que promete ser una "experiencia más intensa" que el filme de 2017.

Así lo aseguró el director de la película, Andy Muschietti, en una entrevista en Londres junto a los actores Jessica Chastain y James McAvoy, que se unen al elenco en esta cinta de terror.



La segunda entrega del thriller narra la historia del grupo de amigos de Derry que después de 27 años se reencuentran para enfrentarse de nuevo al macabro payaso, interpretado por el sueco Bill Skarsgrd, y desafiar a los miedos del pasado que aún atormentan a los protagonistas.



Con una postproducción mucho más elaborada y unas escenas que buscan impresionar al espectador, Muschietti aseguró que "todas las cosas que ocurren en la primera película están un poco intensificadas y magnificadas en la segunda".



Asimismo, el director argentino consideró que esta entrega 'IT' le ha permitido "evolucionar como cineasta" y admitió estar más receptivo a improvisar al frente de la dirección cinematográfica.



Esta cinta de 2019 cuenta con numerosos flashbacks a lo largo la historia, por lo que Muschietti contó con el elenco del primer capítulo y, además, inició una "difícil" búsqueda para dar con los actores ideales para interpretar la versión adulta de los personajes.



"En el caso de Jessica y James no fue complicado, estuve pensando en ellos desde el principio y fue muy grato saber que ellos querían estar en la película, es algo que en la industria en Hollywood no pasa mucho", aseguró Muschietti.



Además de contar con estos prestigiosos actores, en la cinta destacan también las interpretaciones de Bill Hader en el papel de Richie Tozier y James Ransone como Eddie Kaspbrak, quienes garantizan los momentos de humor a lo largo de la película.

Video: YouTube, cuenta: SensaCine TRAILERS

El director aseguró entre risas que "en contra de la creencia popular" es más fácil dirigir a niños. "Para ellos actuar es jugar, los actores adultos son más racionales, tienen más preocupaciones y eso lleva un poco más de tiempo, pero eso es el trabajo del director, darles seguridad", señaló.



Por su parte, los protagonistas del filme, Jessica Chastain y James McAvoy, que interpretan a Beverly y Bill, expresaron sentirse "emocionados" por haber sido partícipes de esta segunda entrega.



"Me encantó la primera película y la forma en que Beverly fue interpretada por Sophia Lillis y la manera en la que Andy le permite ser tan valiente. Fue muy interesante ver su evolución en este capítulo", apuntó la actriz estadounidense.



'IT' ya generó críticas positivas en 2017 por ser una película que trataba de ir más allá de los momentos de tensión y sobresalto gracias a su historia y al componente emocional y humano en la interpretación de sus actores.



En este sentido, McAvoy la consideró "no solo como una película de terror" y la comparó con el filme de 1986 'Stand by me', también basada en una novela de Stephen King en la que el paso de la juventud a la etapa adulta es uno de los temas principales de la historia.



Ambos intérpretes señalaron que el proceso de creación de sus personajes fue "curioso" y diferente, ya que el hecho de haber visto a otros dos actores interpretar la versión joven de Bill y Beverly contribuyó en la preparación del guion.



"Una gran cantidad de recuerdos, imágenes y música que nunca antes había tenido me ayudaron a visualizar e imaginar la infancia de Bill", señaló McAvoy respecto a la primera parte de la saga en la que su personaje es interpretado Jaeden Martell.

Video: YouTube, cuenta: Warner Bros. Pictures Latinoamérica





En este sentido, Chastain afirmó que el trabajo de Sophie Lillis como la joven Beverly le hizo tener la sensación de estar viendo "un video casero" de su infancia.

La emoción y la tensión de este thriller llegarán a las salas de cine este próximo viernes, 6 de septiembre, para desvelar si finalmente el Club de los Perdedores es capaz de derrotar al malvado Pennywise.