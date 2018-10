Los peligros de la 'luna artificial' que China lanzará al espacio en el 2020

LEA TAMBIÉN

El prototipo de la 'luna artificial' que China lanzará al espacio en el 2020 es ocho veces más brillante que el satélite natural e iluminará un área de entre 10 y 80 kilómetros en la ciudad de Chendu, en el suroeste del país asiático.Esto alertó a la comunidad científica que prevé daños colaterales que serían causados por el satélite artificial en la población local.

En diálogo con el medio especializado en tecnología Hipertextual, el astrofísico Alejandro Sánchez explicó que los primeros afectados por el satélite de iluminación artificial serán los observatorios astronómicos aledaños en la zona.



El científico citó el ejemplo del centro astronómico Siding Spring, en Australia, que tuvo que cerrar sus puertas durante seis meses por la iluminación de una llama procedente de una estación petrolífera cercana. La intensidad de la llama era igual a la de la luna, no ocho veces mayor, como es el caso de la 'luna artificial' de China.



Esto indica, según Sánchez, que la carga lumínica del satélite artificial afectaría aún más a los observatorios, pues no podrán registrar los fenómenos astronómicos que se manifiestan durante cada año.



Al recorrer un área de 10 a 80 kilómetros, el daño cambiaría radicalmente a los ecosistemas presentes en Chendu. Tanto la fauna como la flora podrían verse afectadas.



Las plantas, dice el experto, tendrían luz suficiente para realizar la fotosíntesis por la noche. En consecuencia, cambiarían sus ciclos de crecimiento, además de que podrían florecer de forma prematura. Aunque solo parecería una modificación temporal, el conflicto radica en que las especies que no se adaptan fácilmente al frío se helarían en los períodos de temperaturas bajas.



Para los animales, en cambio, la oscuridad es un refugio para huir de la luz y la actividad humana, dijo Sánchez. Al ser privados de ese libertad, podrían tener dificultades para alimentarse y descansar.



Si bien uno de los objetivos de la 'luna artificial' es complementar la luz de luna por la noche y reemplazar a las luces de la calle, el crear un 'atardecer permanente' podría causar que algunas especies crepusculares como los mosquitos estén activas durante más horas, causando una sobrepoblación de estos insectos.