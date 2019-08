¿Cuándo pueden volverse peligrosas las lamidas de las mascotas?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La noticia de una mujer estadounidense que perdió las piernas y sus brazos luego de haber sido lamida por su perro generó una ola de preocupación entre los propietarios de mascotas. Sin embargo, casos como el de Marie Trainer son bastante raros, dicen expertos citados por el medio ABC de España.

Trainer, residente en Ohio, fue inducida en un coma y posteriormente operada para remover de su cuerpo sus extremidades con el fin de salvar su vida. Esto luego de que la mujer se contagiara de la bacteria Capnocytophaga canimorsus, que estaba presente en la saliva de su perro.



¿Son peligrosas las lamidas de los perros? Realmente no. El portal Popular Science explica que esta bacteria vive en la boca de los canes sin causarles daño alguno. Sin embargo, sí resulta peligrosa para los seres humanos. El sitio aclara que una persona se enferma únicamente si los perros lamen una "herida profunda".



Los médicos que trataron a Trainer en el hospital concluyeron que la mujer se infectó luego de que su perro le lamió un corte abierto que se hizo mientras estaba de vacaciones en Punta Cana y que ya estaba infectado, según CNN. El ingreso de la bacteria en el cuerpo de la mujer hizo que se presente un cuadro de sepsis.

Especialistas advierten que casos como el de la estadounidense Marie Trainer a quien le tuvieron que amputar sus extremidades como consecuencia de una infección por una lamida de su perro son extremadamente raros. Foto: Captura

Sin embargo, lo acontecido con Trainer es un caso extremadamente raro. Y es que, según el el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, solo personas con el sistema inmune débil pueden enfermarse gravemente por esta bacteria. Por ello se recomienda que las personas que tengan debilitado su sistema inmune eviten lametones y mordeduras de mascotas.



Según el portal La Vanguardia, la infección por Capnocytophaga canimorsus es poco común, pero "es una de las principales bacterias patógenas humanas asociadas a la mordedura de perros".



Por otro lado, el portal ABC de España recomienda acudir inmediatamente al médico "si se percibe cualquier tipo de enrojecimiento o signo de infección tras haber estado en contacto con algún can".

En caso de mordeduras, un médico debe recetar antibióticos para realizar el tratamiento. Además recuerda a las personas la importancia de "lavarse las manos después de jugar o acariciar cualquier perro, en especial si se tiene alguna herida abierta, que es por donde se introduce la bacteria.