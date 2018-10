11 singulares secretos que desconocía sobre las películas de terror

LEA TAMBIÉN

Las películas de terror han vuelto a ocupar las carteleras y posiciones entre las palabras más buscadas en Internet, por la cercanía de Halloween. Hay quienes se aventuran a organizar maratónicas jornadas para volver a ver aquellos films de suspenso, que son recordados por el susto que causaron.

Pero seguramente esos amantes del terror desconocen hechos particulares acerca de los films de terror más tradicionales y populares, que a más de uno debieron dejar 'la piel de gallina' en algún momento.



‘El exorcista’

​

Es una de las películas de terror, que más ha impactado a escala internacional. Un dato curioso es que durante la filmación, el director William Friedkin llamó a un sacerdote para que diera la bendición a todo el equipo de producción y actuación, ya que desde que iniciaron el rodaje, en cada uno de los sets se escuchaban ruidos extraños, apariciones e incluso se dio un incendio que retrasó a todo el personal. Otro hecho singular es muchos fanáticos religiosos amenazaron a Linda Blair de muerte, razón por la cual Warner decidió protegerla con guardaespaldas durante medio año.

‘Freddy Krueger’

​

Algo que no muchas personas sabían sobre esta película es que Wes Craven planeaba que un doble actuara como Freddy Krueger, pero luego decidió que sería un actor consumado para el papel. Su primera elección fue el artista británico David Warner, quien tuvo que rechazar el trabajo y abrió la puerta a Englund, él personificó ese papel hasta el 2003, en la siete películas de la saga. En la última entrega del film que fue en el año 2010, fue reemplazado por Jackie Earle Haley, publica el portal Infobae.

‘Chucky’

​

El personaje ficticio de la saga de películas de terror 'Child's Play' fue creado por Don Mancini. Al parecer, las películas de 'Chucky' fueron inspiradas en un hecho que ocurrió en 1909. En aquella época el pintor y autor de Key West, Robert Eugene Otto, afirmó que uno de los sirvientes de su familia puso una maldición vudú en su juguete de la infancia llamado Robert.



Supuestamente el muñeco se movía de una habitación a otra, derrumbaba muebles y mantenía conversaciones con Otto. Aquel juguete fue guardado en el ático hasta la muerte de Robert en 1974. Lo curioso es que cuando los propietarios se mudaron a esa casa en Florida, afirmaron que sucedían hechos misteriosas en ese lugar. Actualmente el muñeco Robert es exhibido en Custom House.

‘Scream’

​

Un aspecto que no muchos deben conocer de ‘Scream’ es que el título original de la película fue Scary Movie, pero fue cambiado a ‘Scream’ en 1996. La decisión la tomaron los hermanos Weinstein en medio de la producción. Se especula que decidieron hacerlo porque Harvey escuchaba la canción de Michael Jackson ‘Scream’ en su auto y eso hizo que usaran aquel nombre.



Otro dato curioso es que la actriz Drew Barrymore cambió de opinión acerca de asumir el liderazgo, cinco semanas antes de que comenzara la producción. En cambio, sugirió interpretar a Casey Becker, la adolescente aterrorizada por el asesino en la escena inicial.

La inspiración de ‘Psicosis’, ‘El silencio de los Inocentes’ y la ‘Matanza de Texas’

​

Los recuerdos que atormentan y dominan al asesino serial Ed Gein, un hombre solitario, dominado por su posesiva y fallecida madre a finales de 1950, ha sido tomado como inspiración de los thrillers más icónicos de todos los tiempos: ‘Psicosis’, ‘El silencio de los Inocentes’ y la ‘Matanza de Texas’, recoge el sitio Infobae. Las historias, que inician con una serie de asesinatos, tuvieron su base en los hechos de quien habitó Wisconsin.

‘El Resplandor’

​

En 1983, un aspecto importante y que algunos fanáticos desconocen es la crítica de Stephen King a la película, en una entrevista brindada a la revista Playboy.



"Había admirado a Stanley Kubrick durante mucho tiempo y tenía grandes expectativas para el proyecto, pero me decepcionó profundamente el resultado final (...) Algunas partes de la película son escalofriantes, cargadas de un terror implacablemente claustrofóbicas, pero otras cayeron", consideró en ese entonces el escritor estadounidense de novelas de terror.



A King tampoco le gustó la elección de Jack Nicholson. "Es un buen actor, pero estaba equivocado por el papel. Su última aparición había sido en 'Alguien voló sobre el nido del cuco', y entre eso y la sonrisa maníaca, el público lo identificó automáticamente como un loco de la primera escena", opinó King sobre el artista.

'Psicosis'

​

La película estadounidense de terror y suspenso dirigida por Alfred Hitchcock, fue uno de los clásicos más grandes del cine. Infobae señala que lo más curioso de esa producción es que fue la primera en mostrar un inodoro en funcionamiento.



Otro dato singular es que para lograr el aspecto de la sangre que aparece en la ducha, no se usó salsa de tomate como era habitual, sino que se utilizó chocolate.



Ese dulce tiene una textura parecida a la de la sangre y no se aprecia el color, al ser una película en blanco y negro.



Se dice que aunque Hitchcock trató de mantener el proyecto en secreto, tanto Variety como The Hollywood Reporter publicaron minuciosos 'spoilers' con respecto a la trama de este film, meses antes de que se publicara la película.

'Alien'



Lo singular de esta producción es que se tardó cerca de siete años en hacer la siguiente secuela de 'Alien', y esto se debió a disputas de dinero y abogados. Aunque las negociaciones sobre una posible continuación del film comenzaron poco después de que Alien original (1979) fuera un éxito, la grabación se retrasó por desacuerdos entre los productores de la película y 20th Century Fox.



Ambos se disputaban la distribución de las ganancias de la película original. Fox, obstinado en hacer una secuela porque sería costosa, finalmente aceptó e identificó que era una forma de resolver el conflicto con los productores.

'Carrie'



Aunque el director de cine y guionista estadounidense Brian De Palma era fanático del trabajo de la actriz Sissy Spacek, estaba convencido de que encontró a Carrie en otra actriz, algo que no muchos de los fanáticos de este clásico deben saber. Su decisión de dejar a Spacek hacer una audición fue por cortesía hacia su esposo, Jack Fisk, el director de arte de la película. "Me dijo que si quería, podía probar la parte de Carrie White", manifestó a la revista Rolling Stone.



Otro detalle desconocido es también es que durante la audición Spacek apareció con un vestido viejo que usó desde la escuela primaria y con el cabello recogido hacia atrás con gel. Al terminar esperó en el estacionamiento mientras su esposo revisaba su audición con el resto del equipo de producción. Después de que Fisk salió para decirle que la parte era suya ella le dijo: "Nos apresuramos antes de que alguien pudiera cambiar de opinión".



El director De Palma quería conseguir un especialista para la escena final, donde Sue Snell visita la tumba de Carrie, Spacek insistió en que tenía que ser su mano la que se mostraba, lo que requería que fuera enterrada en el suelo.

'Aliens: el regreso' (1986)

Se filmó en Pinewood Studios de Inglaterra, y lo que quizá usted no sabía de esta película fue que surgieron inconvenientes cuando algunos de los trabajadores se sintieron molestos por las 14 horas del día de rodaje.



Los empleados creían que James Cameron no era capaz y pensaron que tenía problemas en la cabeza. A esto se suma que el primer asistente de dirección consideró que él debería haber dirigido la producción. Se burló del productor, por lo cual fue despedido por insubordinación.

'El silencio de los Inocentes'



Lo llamativo de esta película estaba atrás de cámaras, ya que el actor y escritor Gene Hackman no estaba interesado solamente en el papel de Hannibal Lecter, sino que quería escribirla y dirigirla. Pero se retiró del proyecto tras interpretar al agente del FBI Rupert Anderson en Arde Mississippi, manifestando que "no quería hacer otra película sangrienta y sombría".



Ese paso atrás hizo que Jonathan Demme se colocara al frente del proyecto, lo que concluyó en la elección de Anthony Hopkins para el papel protagónico, por encima de otros actores como Dustin Hoffman, Sean Connery o Morgan Freeman.