Las películas del reconocido Studio Ghibli llegan a Netflix

Después de que HBO Max se quedara con el catálogo de Studio Ghibli en Estados Unidos el pasado mes de octubre, Netflix consiguió convencer a la compañía y distribuirá las películas de la meca de la animación tradicional japonesa en el resto del mundo. Hasta 21 cintas llegarán al servicio de streaming, incluyendo clásicos como 'El viaje de Chihiro' o 'La princesa Mononoke'.

Así lo informó Toshio Suzuki, productor del estudio, en un comunicado del que se han hecho eco diversos medios como Variety. "En este día y en esta era, hay varias maneras fantásticas para que las películas lleguen a la audiencia. Hemos escuchado a nuestros fans y hemos decidido, finalmente, que nuestro catálogo pueda verse online", explicó Suzuki.



"Esperamos que la gente de todo el planeta descubra el mundo de Studio Ghibli mediante esta experiencia", concluye el comunicado del estudio.



Las películas de la icónica compañía, entre las que destacan las de Hayao Miyazaki o Isao Takahata, los fundadores de Ghibli junto a Suzuki, podrán verse en versión original en japonés con subtítulos, y estarán disponible internacionalmente en el servicio de streaming a excepción de Estados Unidos, Japón y Canadá.



"Esto es un sueño hecho realidad para Netflix y para nuestros millones de usuarios. Las películas de animación de Studio Ghibli son legendarias y han emocionado a los fans de todo el mundo durante más de 35 años. Estamos encantados de hacer que estén disponibles en más idiomas a lo largo de América Latina, Europa, África y Asia, para que más personas puedan disfrutar de este maravilloso mundo de la animación", comentó el director de originales de animación de Netflix, Aram Yacoubian.



A pesar de la negativa inicial del estudio a que sus películas estuvieran disponibles en cualquier catálogo de algún servicio de streaming, WarnerMedia se aseguró el pasado octubre la distribución de las películas de Ghibli en Estados Unidos para el catálogo de lanzamiento de HBO Max, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de este año.



El movimiento del estudio podría responder a la necesidad de reconectar con los fans de todo el mundo después de un hiato creativo que se ha extendido ya durante cinco años.



El último estreno de Studio Ghibli fue 'El recuerdo de Marnie', estrenada en 2014, y la compañía estuvo cerrada hasta 2017, momento en el que se anunció que Hayao Miyazaki iba a trabajar en una nueva película, 'How Do You Live'.

Eso sí, los tiempos de Studio Ghibli instan a la tranquilidad, ya que parece improbable que la nueva película de Miyazaki llegue pronto a sus fases finales de producción. Al menos, los fans de la animación tendrán a su disposición todas las películas del director y su compañía para amenizar la espera.