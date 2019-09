Películas del servicio de streaming de Apple podrían debutar en cines

LEA TAMBIÉN

Apple está tejiendo alianzas para presentar inicialmente en salas películas concebidas para su servicio de transmisión en línea, que se lanzará en noviembre del 2019, informó el viernes 27 de septiembre del 2019 The Wall Street Journal.

Basándose en fuentes anónimas, el diario señala que Apple espera que el estreno en cines aumente el prestigio del servicio y ayuden a atraer a los mejores talentos de la industria cinematográfica a Apple TV+. Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



El estreno en salas también habilitará a las películas de Apple a competir por los premios de la industria cinematográfica. Netflix y Amazon Prime, sus principales rivales en el mercado del streaming, han lanzado algunas de sus producciones originales en salas de cine. Entre ellas, cintas como 'Manchester by the Sea', de Amazon, o 'Roma' , de Netflix, han sido elogiadas por la crítica y recibieron múltiples galardones, incluido el Oscar.



El servicio Apple TV+ se lanzará el 1 de noviembre en más de 100 países con un costo para los usuarios de USD 4,99 por mes, precio que se ubica por debajo de los USD 6,99 mensuales que cobrará Disney+, que se lanzará el 12 de noviembre en Estados Unidos, y también de los planes de Netflix, que ofrece su suscripción básica a USD 8,99 dólares.



Apple TV+ tendrá al principio un catálogo limitado, que irá en aumento hasta comprender una “línea poderosa e inspiradora de programas, películas y documentales originales”.

La compañía de la manzana anunció recientemente que los clientes que compren un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac obtendrán el primer año del servicio de forma gratuita.