Netflix anuncia las series y películas que estrenará en febrero del 2020

"¿Este es el mes del amor? Porque yo ya siento que amo febrero". Ese fue el texto que Netflix eligió para acompañar el video con el que, como cada mes, anuncia las series y películas que llegarán a su plataforma en el segundo mes del 2020. La segunda parte de 'To all the boys I've loved before', uno de los filmes más populares del gigante del streaming, y la última temporada de la serie 'Las Chicas del Cable' destacan en la oferta.

Los nuevos estrenos de Netflix para febrero también incluyen parte del catálogo del icónico estudio de animación japonés Studio Ghibli. De hecho, uno de los primeros títulos que llegará al catálogo de Netflix en febrero es 'Mi Vecino Totoro' que se estrenará el 1 de febrero del 2020 con otras películas de Studio Ghibli como 'Kiki: entregas a domicilio', 'El Castillo en el Cielo', y 'Recuerdos del Ayer'.



Ese mismo día se estrenará el filme original de Netflix 'Sordo' un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial que sigue a un fugitivo de la guerrilla que trata de sobrevivir tras perder la audición.



El 6 de febrero del 2020 se estrenarán 'Insect Cage', un animé de acción original de Netflix, la sexta temporada de la serie 'Vikings'. En el cronograma sigue el 7 de febrero que llegará con la serie fantástica 'Locke & Key', original de Netflix.



El 8 de febrero del 2020 se estrenará la cuarta temporada de 'Van Helsing' y finalmente el 12 de febrero llegará 'To All the Boys: P.S. I Still Love You', la secuela del exitoso filme 'To All the Boys I've Loved Before' original de Netflix protagonizado por los actores Noah Centineo y Lana Condor. Para esta segunda entrega se unirá al elenco el actor Jordan Fisher quien dará vida a John Ambrose McClaren.

El 13 de febrero se estrenará la segunda temporada de 'Narcos México', una serie original de Netflix que cuenta cómo surgió el cártel de la droga en Guadalajara y cuya primera entrega llegó el 16 de noviembre del 2018 con 10 episodios.



En San Valentín, Netflix apostará por la temporada final de la serie española 'Las Chicas del Cable' protagonizada por las actrices Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Ana Polvorosa. La trama se enfocará en cómo las protagonistas continúan con sus vidas tras la muerte de Ángeles (Maggie Civantos) en la temporada pasada.



Netflix estrenó la serie el 28 de abril del 2017 y hasta este 2020 ha difundido un total de 32 capítulos divididos en cuatro temporadas. 'Las Chicas del Cable' se ambienta en la década de 1920 y cuenta la historia de un grupo de mujeres que logra conseguir trabajo en la primera empresa nacional de teléfonos de España.



La serie 'Outlander' llegará con los episodios de su quinta temporada el 17 de febrero mientras que la brasileña 'Spectros' buscará cautivar al público desde el 20 de febrero. El 21 de febrero se estrenará 'Puerta 7', creada por Martin Zimmerman, el hombre detrás de populares títulos como 'Ozark' y 'Narcos'.



El 24 de febrero se estrenará la quinta temporada de 'Better Call Saul' y el 26 de febrero llegará una nueva serie original de Netflix creada por las mentes detrás de 'Stranger Things' y titulada 'Esta m... me supera'. El programa estará basado en la novela gráfica de Charles Forsman y contará la historia de una joven de 15 años que descubre que tiene poderes telequinéticos.



El 27 de febrero Netflix estrenará en exclusiva el filme 'Pokemon Mewtwo contraataca: Evolución' que llegó a las salas de cine japonesas en julio del 2019.

El mes cerrará con la película romántica para adolescentes 'Violet y Finch' protagonizada por Elle Fanning y Justice Smith y basada en la exitosa novela de Jennifer Niven. El mismo 28 de febrero se estrenará 'Desenfrenadas' y la segunda temporada de 'Formula 1: Drive to survive'