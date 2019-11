Contenidos de Disney+ están disponibles en Amazon Prime en Latinoamérica

LEA TAMBIÉN

Los seguidores latinoamericanos de las producciones de Disney esperan con ansias la llegada de la plataforma Disney+ en 2021. Mientras tanto, la compañía decidió calmar la expectativa al firmar un contrato contrato con otro de los gigantes del streaming, Amazon Prime Video. En octubre del 2019, la plataforma confirmó que el acuerdo incluye la oferta de exitosas películas como la saga de ‘Toy Story’, ‘The Lion King’ y ‘Avengers: Endgame’, entre otras producciones destinadas para la región.

De acuerdo con información difundida por revista Variety, el contrato se fijó con un año como extensión. Se inició el 1 de octubre pasado y durará hasta el 1 de septiembre de 2020. La estrategia de Disney es preparar al público latinoamericano, pues la compañía presentará su propio servicio de ‘streaming’ Disney+ durante el primer trimestre del 2021.



Disney decidió no incluir series, películas o documentales originales para Amazon Prime Video, pues serán transmitidas en Disney+. Pero sí liberó producciones exitosas entre su audiencia.



Por ejemplo, si usted es seguidor del Universo Marvel, podrá disfrutar de filmes como ‘Avengers: Endgame’, ‘Captain Marvel’, ‘Iron Man’, ‘Thor: The Dark World’, ‘Doctor Strange’ y ‘Guardians of the Galaxy 2’.

En el catálogo de Amazon Prime también encontrará contenido animado como ‘Ralph Breaks the Internet’, ‘Big Hero 6’, ‘Tangled’, la saga ‘Toy Story’, ‘Zootopia’, ‘Moana’, ‘The Incredibles’, ‘A Bug’s Life’, ‘The Princess and the Frog’ y ‘Lilo & Stitch’.



Asimismo, puede ver exitosas cintas ‘live action’: ‘The Lion King’, ‘Mary Poppins Returns’, ‘The Nutcracker and the Four Realms’, ‘Beauty and the Beast’, ‘Maleficent’, ‘Maleficent: Mistress of Evil’ y ‘Pirates of the Caribbean’.

Si usted prefiere las series de ficción, emblemáticas producciones como ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Walking Dead’, ‘American Horror Story’ y ‘How I Met Your Mother’ están disponibles.



Además de poder observar las películas y series, Amazon Prime Video -disponible en México y Brasil- habilita la descarga del contenido audiovisual en sus dispositivos electrónicos.