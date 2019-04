¿Qué pasa con la película de Viuda Negra tras el final de 'Avengers: Endgame'?

LEA TAMBIÉN

'Avengers: Endgame' llegó por fin al cine, con sorpresas y lágrimas a pares ante los acontecimientos que relata el filme. Una de las protagonistas fundamentales de la trama ideada por los hermanos Russo es Viuda Negra, una de los miembros fundadores de los Vengadores que tiene una importante evolución en esta película. Y no hay que olvidar que la heroína que interpreta Scarlett Johansson tiene prevista su propia película en la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvelita. ¿En qué afecta Endgame al futuro cinematográfico de Natasha Romanoff?

Tras su prólogo, Endgame realiza un salto temporal que lleva la historia cinco años adelante. Un futuro cercano en el que el mundo, el universo entero más bien, lidia con la pérdida de la mitad de la población. Así lo hacen también los Vengadores, los que siguen en activo, ya que Tony Stark y Steve Rogers han dejado su labor de superhéroes y están retirados. Iron Man vive feliz en su casa del lago junto a su mujer y su hija, mientras que Rogers lleva un grupo de terapia para superar lo ocurrido en la Deicimación. Ante la ausencia de los dos líderes históricos, ahora es Romanoff la que capitanea a los Vengadores, que están repartidos por toda la galaxia.



Después, el viaje en el tiempo que realiza junto a Ojo de Halcón la lleva a Vormir donde su misión es recuperar la Gema del Alma. Ambos se enfrentan para sacrificarse por el grupo y revertir el temible chasquido "cueste lo que cueste". Después de una épica secuencia, es finalmente el personaje de Johansson el que cae al vacío tras soltar la mano de Barton dando así su vida para conseguir la gema. Y eso, como le pasó a la Gamora de Infinity War, no se puede deshacer como ocurre con aquellos que se hicieron polvo tras el chasquido de Thanos.



Pero aunque esté ¿muerta? en el año 2023 en el que se desarrolla Endgame, eso no impedirá que Scarlett Johansson retomará el papel de agente Romanoff en una película en solitario sobre Viuda Negra. El proceso de selección de actores está en marcha, y se espera que esté lista para 2020, según anunció Marvel en la pasada Comic-Con celebrada en San Diego.



Y es que, según publica Movieweb, los rumores señalan que el argumento de la película sobre Viuda Negra se ubicaría a principios de los años 90 o puede que en el año 2000, es decir, que será una precuela. El filme producido por Kevin Feige y dirigido por Cate Shortland no será una película de superhéroes al uso, tan épica como Capitana Marvel. La historia de Natasha se centraría en su época de trabajos para la KGB rusa, además de los primeros contactos con Shield.

El arco argumental de Viuda Negra terminó dentro de la franquicia de los Vengadores, pero su historia merece ser contada. La película llegará a los cines en algún momento de 2020, la segunda cinta de Marvel protagonizada por una mujer tras el papel de Brie Larson en Capitana Marvel.