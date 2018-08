La película de 'The Flash' comenzará a rodarse en febrero de 2019

LEA TAMBIÉN

Por fin se conoce la fecha elegida para el inicio de la producción de 'The Flash', la primera película en solitario de Ezra Miller como el velocísimo superhéroe. Según informó el portal especializado Deadline, los directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley comenzarán la producción de este proyecto en febrero de 2019.

De acuerdo con la misma información, 'The Flash' será la próxima película en comenzar su rodaje una vez que 'Wonder Woman 1984' , la esperada secuela de Diana Prince con Gal Gadot como protagonista, complete su producción.



El guion de esta aventura lleva la firma de Joby Harold, que tuvo que reescribirlo casi por completo. Hace meses, se contaba con que la película se titularía 'Flashpoint' y narraría la icónica historia de Flash, en la cual viaja al pasado para salvar a su madre y desatar un devastador efecto mariposa que cambia el futuro.



En los cómics, esta alteración del espacio/tiempo significa que Bruce Wayne muere en lugar de sus padres, lo que provoca que Thomas Wayne se convierta en un Batman muy violento, mientras que Martha Wayne se convierte ni más ni menos que en el Joker. Atlantis y Themiscyra también se enfrentan en una cruda batalla causando terribles catástrofes en la Tierra.



Sin embargo, ahora que la película ha sido reescrita, existe la posibilidad de que pueda tener una historia más escueta e independiente, como ocurre con Aquaman. La película protagonizada por Jason Momoa se centra más en los orígenes del personaje y no tanto en su interacción con otros de los superhéroes de DC.



Los planes de Warner y DC en su universo extendido pasan primero por el estreno de Aquaman, que llegará a los cines el 21 de diciembre de 2018. Más tarde será el turno de 'Shazam!', que hará lo propio en abril de 2019. También hay que tener en cuenta la mencionada secuela de 'Wonder Woman', cuyo estreno está programado para el 1 de noviembre de 2019. 'The Flash' todavía espera fecha de lanzamiento.