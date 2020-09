‘La voz de la igualdad’, un retrato íntimo de Ruth Bader Ginsburg

LEA TAMBIÉN

En un pequeño departamento cerca del campus de la Universidad de Harvard, una joven estudiante de derecho -cuerpo menudo y contextura delgada- cuida de su esposo convaleciente a causa de un cáncer de testículos; lo ayuda con sus tareas -él también es estudiante de derecho-; cuida de su pequeña hija y se alista para sus clases del día siguiente.

La mujer en aquel departamento era Ruth Bader Ginsburg, la exjueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, fallecida el 18 de septiembre. Y la escena, un pasaje de la película ‘La voz de la igualdad’, que retrata los años de juventud de esta mujer, que se convirtió en ícono de la defensa de la igualdad de derechos de las minorías.



El filme, de corte biográfico, muestra pasajes desconocidos de la vida de Bader Ginsburg, entre ellos sus años universitarios, en los que sufrió, en primera persona, de discriminación, simplemente por ser mujer. A pesar de que ella siempre demostró ser la mejor de su clase, había personas convencidas de que su presencia en la academia era innecesaria y que su lugar estaba en su casa cuidando a su familia.



La cinta, dirigida por Mimi Leder, también muestra cómo la discriminación que vivió continuó cuando intentó insertarse en el mundo laboral. A pesar de sus inmejorables credenciales estudiantiles fue rechazada por decenas de bufetes de abogados de Nueva York. Mientras que Martin Ginsburg, su esposo, no tuvo ningún problema en iniciar una prestigiosa carrera en el derecho tributario.



Una de las apuestas de Leder, en esta película, es mostrar cómo la discriminación que vivió Bader Ginsburg por ser mujer no era algo aislado en las décadas de los cincuenta y sesenta, sino que era parte de un discurso que se había arraigado en la sociedad y en la justicia estadounidense, desde hace más de un siglo. También deja ver la tenacidad y la fuerza de carácter que ella tuvo para combatir las injusticias que vivió.

Uno de los pasajes más interesantes del filme gira en torno al origen de la lucha por la igualdad legal de género, que esta mujer emprendió desde los años 70. Después de cansarse de ser rechazada en los bufetes de abogados decidió incursionar en la docencia en la Universidad de Rutgers. Durante esos años, se dedicó a debatir con sus estudiantes sobre cómo muchas de las leyes existentes discriminaban a las mujeres solo por su sexo.



Esos debates, como se cuenta en la cinta, pasaron de la teoría a la práctica, cuando se convirtió en la abogada de Charles Moritz. Es un hombre que había reclamado una deducción de impuestos por el costo de cuidador de su madre inválida y a quien el Servicio de Impuestos Internos había negado la deducción, porque había una ley que la permitía, pero solo aplicaba para mujeres y hombres que se habían casado, y Moritz era soltero.



Con el caso de Moritz, el mundo de los cuidados, la discriminación jurídica por el sexo de una persona y los supuestos sobre sus capacidades cobran protagonismo dentro de la narrativa del filme. El espectador queda interpelado frente a una pregunta que no está enunciada pero que tiene eco: ¿por qué un hombre no puede ser considerado jurídicamente como una persona que pueda brindar cuidados a otras personas?



En su alegato final frente al tribunal, Bader Ginsburg argumenta que la ley tributaria que perjudica a Moritz fue hecha por personas que nunca pensaron que un hombre podía elegir quedarse soltero y que ese mismo hombre podía decidir dedicar su vida al cuidado de su madre enferma.

El filme muestra el peso real que tiene la tradición en la creación de las leyes y a qué personas termina favoreciendo. En una de las últimas escenas, Felicity Jones, la actriz que interpreta a Ginsburg, regresa al estrado para hablar sobre varias de las mujeres que en el pasado habían pedido a la Corte de Justicia de los Estados Unidos igualdad de derecho.



Uno de los nombres que se mencionan es el de Myra Bradwell, una mujer que en el siglo XIX cumplía con todos los requisitos para ser abogada, pero a quien no dejaron ejercer solo porque era mujer. Bradwell pidió a la Corte Suprema corregir esa injusticia pero no fue escuchada. Sin embargo, su caso quedó como el primer precedente de una persona que fue ante un tribunal y cuestionó su rol de género preestablecido.



La cinta también revela rasgos de la personalidad de Ruth Bader Ginsburg, su gusto por la ópera, la relación conflictiva que tuvo con su hija mayor durante sus años de adolescencia, la admiración que tenía por otras abogadas y la complicidad que tuvo con su esposo, un hombre que hasta su muerte, en 2010, compartió su pasión por el derecho.



'La voz de la igualdad’ es un retrato íntimo de las facetas menos conocidas de una mujer que no solo enfocó su trabajo en la defensa de la igualdad legal de género, sino en las luchas legales de las minorías sexuales y étnicas, la de los migrantes y la de los movimientos medioambientales.



En este contexto, la cinta entra en diálogo con las demandas de la sociedad actual. Permite entender cómo nace la conexión que tenía con las nuevas generaciones de estadounidenses y por qué en los últimos 10 años se convirtió en uno de los íconos de la cultura popular de su país.

En una ocasión, Bader Ginsburg se preguntó qué tienen que hacer los jueces cuando un Gobierno insta a proteger la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe. La respuesta que siempre traía a colación era lo que una vez le dijo uno de sus profesores universitarios: “Las leyes tienen que adaptarse al clima de la época”.



Nació en Nueva York, en 1933. Estudió Derecho en las universidades de Harvard y de Columbia. Fundó la sección de derechos de la mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Fue jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1993. Se destacó por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género. Falleció el pasado 18 de septiembre.