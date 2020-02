La película que casi separa a Kirk y Michael Douglas

LEA TAMBIÉN

Todo empezó por una historia de locos. Aunque 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' fue la segunda película en la historia de Hollywood en ganar cinco Oscar (mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz), nadie quería llevar hasta la pantalla grande esa historia sobre el trato a pacientes en un manicomio.



Jaume García, en su libro 'De cuando Indiana Jones derrotó al teniente Colombo', cuenta una parte de la historia de este filme.

Nadie quería hacer la película



Kirk Douglas intentó por años producir la película. Pero solo consiguió darle vida como una obra de teatro en los escenarios de Broadway donde se presentó, con relativo éxito, 82 veces. Él mismo interpretó el papel protagónico.



Douglas había comprado los derechos del libro de Ken Kesey en 1962, meses antes de que la novela se publicara.



Cansado de que los grandes estudios rechazaran el proyecto cinematográfico, decidió darle los derechos a su hijo Michael Douglas, aunque reservó parte de los beneficios.



Michael, para quien sería su primera producción, puso todo su empeño para sacar adelante el sueño de su padre. Como muestra de ello, el joven actor renunció a la exitosa serie 'Las calles de San Francisco', que iba por la sexta temporada en ese entonces, para emprender el proyecto cinematográfico.



El mismo Kirk sugirió que el director de la película fuera Milos Forman.





La disputa legal entre los Douglas





Tras trabajar seis años en el proyecto, consiguió financiamiento y que una pequeña productora independiente (Fantasy Film) aceptara el filme.



Para el papel protagónico, de Mc Murphy, se bajaron nombres como Marlon Brandon, James Caan o Gene Hackman, pero ellos no aceptaron debido al bajo presupuesto.



El siguiente nombre en la lista aceptó el papel: era Jack Nicholson, quien aceptó reducirse el sueldo a cambio de una parte de los beneficios de la taquilla.

El proyecto que emprendió su padre iba a hacerse al fin realidad. Michael se lo contó feliz, pero la respuesta que él le dio lo decepcionó.



Kirk esperaba hacer el papel protagónico en la película, pero Milos Forman rechazó la idea por considerar que estaba demasiado viejo. La noticia de que el rol sería para Nicholson disgustó a Kirk, quien inició una batalla legal por los derechos de la película.



“Me la he pasado llorando. Tengo el dinero, al actor principal, estoy por empezar a filmar. Le he dicho a mi padre qué debo hacer y él me ha dicho: habla con mis abogados y eso me ha matado”, contó el joven productor a un amigo.



La rencilla terminó a favor de Michael, quien finalmente filmó la película. La obra cinematográfica, que fue un éxito retundo, recaudó más de USD 120 millones solo en Estados Unidos convirtiendo en millonarios a Kirk, Michael y Nicholson cuya interpretación le valió su segundo Oscar.



Años después, Kirk aún reclamaba, en broma, ese episodio a Michael, aunque esa vez la discusión terminó con un abrazo.



Kirk, el ícono del cine, falleció ayer, 5 de febrero del 2020.